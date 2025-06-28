Cinsel İstismara Uğradı, Karnında Bebeğiyle Katledildi... Oya Budak ve İstismar Şüphelisinin İfadesi Ortaya Çıktı

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İstanbul Sarıyer'de eski nişanlısı 19 yaşındaki Samet T. tarafından katledilen 18 yaşındaki Oya Budak'ın 5,5 aylık hamile olduğu ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Silahla göğsünden vurularak öldürülen Budak'ın, 6 ay önce Anıl Ö. tarafından cinsel istismara uğrayıp, hamile kaldığı ve bu yüzden Samet T. ile nişanının bozulduğu öne sürüldü. Budak'ın Anıl Ö. hakkında 9 Haziran'da şikayette bulunduğu öğrenildi. Oya Budak ve Anıl Ö.'nün ifadesi de ortaya çıktı.

'İŞ YERİNDE BANA SALDIRDI'

Cinsel istismara uğrayan Oya Budak'ın istismar sonrası emniyette verdiği ifadede, Anıl Ö. ile bu yılın ocak ayında Instagram uygulaması üzerinden tanıştıklarını ve uzun süre konuştuklarını söylediği, yine ocak ayında Anıl Ö.'nün kendisini babasının iş yerine götürdüğü ve burada cinsel istismarda bulunduğunu söylediği öğrenildi. Budak, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İş yeri yıkık dökük ve ıssız bir yerdeydi. Hatırladığım kadarıyla yan tarafında bir turşucu vardı. İçeriye girdiğimizde dışarısı gündüz olmasına rağmen çok karanlıktı. Orada bizden başka kimse yoktu. Arkamdan bana yaklaştı ve bir anda bana saldırmaya başladı. Ağzımı eliyle kapattı bileklerimi sıktı. Beni orada bir yere fırlattı. Ben bağırmaya çalıştım ancak kimse duymadı ve ben istemediğim halde benimle zorla birlikte oldu. Ben istemedim ancak karşı koyamadım, engel olamadım."

'KORKUDAN KİMSEYE ANLATAMADIM'

Korktuğu için yaşadıklarını kimseye anlatamadığını ifade eden Budak, karın ağrısı ve regl olamama şikayetiyle hastaneye gittiğini ve burada hamile olduğunu öğrendiğini, daha sonra yaşananları ailesine anlattığını söyledi. Ailesiyle birlikte 9 Haziran'da Anıl Ö.'nün evine gittiklerini ve polisi aradıklarını anlattı. Ocak ayından beri Anıl Ö. ile görüşmediğini söyleyen Budak, şahsın babasına da mesajlar atıp kışkırtmaya çalıştığını öne sürdü.

'CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞAMADIK'

Oya Budak'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylediği Anıl Ö.'den 9 Haziran'da şikayetçi olduğu ve şahsın o tarihten bu yana tutuklu bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli Anıl Ö.'nün ifadesinde, Budak ile Instagram üzerinden tanıştıklarını ve sevgili olduklarını. 1,5 ay kadar süren ilişkilerinde hiç cinsel birliktelik yaşamadıklarını söylediği öğrenildi. Anıl Ö., "Oya'nın ifadesinde söylemiş olduğu şekilde buluştuğumuzda babama ait iş yerine beraber gitmedik. Ben kendisine saldırmadım. Asla zorla birliktelik yaşamadık. Ben ona cinsel saldırıda bulunmadım. Biz Oya ile isteği dahilinde ya da dışında hiç cinsel birliktelik yaşamadık. Bunlar tamamen iftiradır. Çocuk bana ait değildir. Ben Oya'nın babasına da herhangi bir şekilde mesaj atmadım." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sarıyer'de Samet T. eski nişanlısı Oya Budak'ı 25 Haziran'da saat 23.30 sıralarında konuşmak için Kılıçpınar Caddesi'ne çağırdı. Oya Budak, buluşmaya üvey kardeşi D.C.(13) ile birlikte gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Samet T. yanında getirdiği silahla 5,5 aylık hamile Budak'a ateş etti. Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı.

Samet T. ise babasına ait olan araçla kaçarken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oya Budak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ameliyata alınan Budak, yapılan müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Samet T.'nin Bağcılar'da olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Samet T., olaydan kısa süre sonra, saklandığı Bağcılar'daki amcası Aytekin T.'nin evinde olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakalandı. Gözaltına alınan Samet T. ve saklanmasına yardım eden amcası Aytekin T. emniyete götürüldü.

Diğer yandan, Oya Budak'a yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Anıl Ö.'nün ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Öte yandan emniyet çıkışı cinayet zanlısı Samet T., basın mensuplarının "Bir şey söyleyecek misiniz?" sorusuna, pişkinlikle "İyi yaptım" diye cevap vermişti.

Kaynak: DHA