Milli Yüzücüden Üç Gümüş Madalya Birden

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İngiltere'de düzenlenen "Champion of Champions"ta 3 kategoride gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Milli Yüzücüden Üç Gümüş Madalya Birden
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Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İngiltere'de düzenlenen "Champion of Champions"ta 3 kategoride gümüş madalya elde etti. Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun 5'ini tamamlamıştı.

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki yüzücü, İngiltere'nin Dover kentinde gerçekleştirilen organizasyona katıldı.

Avcı, 1 milde 26.25, 3 milde 1.18.01 ve 5 milde ise 2.15.52'lik dereceleriyle gümüş madalya kazandı.

Kaynak: AA

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