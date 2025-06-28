Adıyaman'da Katliam Gibi Kaza! 4 Ölü, 1 Yaralı

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Erdoğan idaresindeki 02 ABP 972 plakalı hafif ticari araç, Samsat-Adıyaman kara yolunun 15. kilometresinde Mehmet Engin Büyükfırat yönetimindeki 02 ADR 588 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi.

BİR ARAÇTAKİ HERKES ÖLDÜ

Kazada, sürücülerden Büyükfırat ile otomobildeki Hayriye Ata, Ayten Ata ve Kadriye Aktoprak hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü ise kazadan yaralı kurtuldu.

Yaralı sürücü Mehmet Erdoğan, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA