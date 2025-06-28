Adıyaman'da Katliam Gibi Kaza! 4 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Erdoğan idaresindeki 02 ABP 972 plakalı hafif ticari araç, Samsat-Adıyaman kara yolunun 15. kilometresinde Mehmet Engin Büyükfırat yönetimindeki 02 ADR 588 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Adıyaman'da Katliam Gibi Kaza! 4 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 1

BİR ARAÇTAKİ HERKES ÖLDÜ

Kazada, sürücülerden Büyükfırat ile otomobildeki Hayriye Ata, Ayten Ata ve Kadriye Aktoprak hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü ise kazadan yaralı kurtuldu.

Adıyaman'da Katliam Gibi Kaza! 4 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 2

Yaralı sürücü Mehmet Erdoğan, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: AA

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Adıyaman Trafik kazası
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