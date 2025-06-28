MSB, Kara Kuvvetleri’nin 2234. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

MSB, Türk Kara Kuvvetleri’nin 2 bin 234’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından özel bir paylaşım yaptı.

MSB, Kara Kuvvetleri’nin 2234. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan paylaşımda, "Gücü tarihte yankılanan, binlerce yıldır 'Önce vatan' diyerek milletimizin keskin kılıcı olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2 bin 234'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" d ifadelerine yer verildi. Mesajla birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği operasyonlara dair görüntüler de paylaşıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre; Büyük Hun İmparatoru Mete Han'ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209 yılı, Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak kabul ediliyor. İlk kez Mete Han tarafından M.Ö. 209 yılında kurulan düzenli kara ordusunda sayı itibarıyla 10 bin atlıdan oluşan en büyük birlik, 'Tümen' olarak adlandırıldı.

Tümenler binlere, binler yüzlere, yüzler onlara ayrıldı. Her birinin başına tümenbaşı, binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı rütbelerine sahip birer komutan görevlendirildi ve aşağıdan yukarıya doğru emir komuta zinciri içerisinde birbirine bağlandı. Mete Han ile tarih sahnesine çıkan bu teşkilatlanma modeli, günümüze kadar uzanan yelpaze içerisinde hüküm süren diğer Türk devletleri ile süregeldi. Özellikle Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde Türk ordusu dünyanın sayılı ordularından birisi oldu.

Kaynak: DHA

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