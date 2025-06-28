Henüz 1 Aylıktı... Metehan Bebeğin Şüpheli Ölümü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 aylık Metehan bebek, gece emzirildikten sonra beşiğine yatırıldı. Sabah saatlerinde ise ailesi tarafından hareketsiz bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Zümrüt Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın en üst katında trajik bir olay yaşandı. Gece saatlerinde 1 aylık Metehan isimli bebeğini emziren anne Büşra Şahin, oğlunu uyuması için beşiğine yatırdı. Sabah saat 10.00 sıralarında beşiği kontrol eden aile, Metehan’ın hareketsiz olduğunu fark etti.
BEŞİĞİNDE ÖLÜ BULUNDU
Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren aileye, kısa sürede sağlık ekipleri yönlendirildi. Eve gelen ekipler, minik bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Aile, büyük üzüntü yaşarken, olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.
ŞÜPHELİ ÖLÜM ARAŞTIRILIYOR
İlk incelemelerde, bebeğin kusmuğunun soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kaldığı ve bu nedenle yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi. Ancak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Metehan Şahin’in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA