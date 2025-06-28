Henüz 1 Aylıktı... Metehan Bebeğin Şüpheli Ölümü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Zümrüt Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın en üst katında trajik bir olay yaşandı. Gece saatlerinde 1 aylık Metehan isimli bebeğini emziren anne Büşra Şahin, oğlunu uyuması için beşiğine yatırdı. Sabah saat 10.00 sıralarında beşiği kontrol eden aile, Metehan’ın hareketsiz olduğunu fark etti.

BEŞİĞİNDE ÖLÜ BULUNDU

Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren aileye, kısa sürede sağlık ekipleri yönlendirildi. Eve gelen ekipler, minik bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Aile, büyük üzüntü yaşarken, olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM ARAŞTIRILIYOR

İlk incelemelerde, bebeğin kusmuğunun soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kaldığı ve bu nedenle yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi. Ancak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Metehan Şahin’in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA