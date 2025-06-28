Mısır Tarlasına Saklanan Zehir Taciri Yakalandı

İzmir'in Bergama ilçesinde mısır tarlasına saklanan uyuşturucu taciri yakalandı. Yapılan aramada çok sayıda satışa hazır halde metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şahıs da tutuklandı.

Mısır Tarlasına Saklanan Zehir Taciri Yakalandı
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İzmir'de Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri bir süredir takibe aldığı uyuşturucu madde satıcısına yönelik operasyon düzenledi.

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda S.A. isimli şahsın sürekli olarak yer değiştirerek uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Mısır tarlasının içinde saklanan S.A., polisin dikkatinden kaçmadı ve kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada çok sayıda satışa hazır halde metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Bergama Adliyesinde hakim karşısına çıkan şüpheli S.A. tutuklandı.

Kaynak: İHA

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