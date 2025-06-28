AKP’li İsimden ‘Ballı Maaş’ Maratonu! 9 Ayda 8 Ayrı Koltuk

CHP’li Cevdet Akay’ın Meclis gündemine taşıdığı ‘ballı maaş’ iddiaları sonrası gözler eski bakan yardımcısı Rıza Tuna Turagay’a çevrildi. Turagay’ın yasal sürelere uymadan özel sektöre geçtiği ve 8 ayrı koltukla oturduğu iddia edildi.

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AKP’li İsimden ‘Ballı Maaş’ Maratonu! 9 Ayda 8 Ayrı Koltuk
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AKP iktidarında bürokrasiye ve siyasete adım atan pek çok isim kısa sürede dikkat çeken pozisyonlara yükseldi. Geçtiğimiz günlerde TBMM’de 'ballı maaş' iddialarını gündeme getiren CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Bakanlıktan çıkıp milyonluk ihaleyi verdiği şirkete yönetici olanlar var. Milletin değil yandaşın menfaati için çalışanlar var” diyerek çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

AKP’li İsimden ‘Ballı Maaş’ Maratonu! 9 Ayda 8 Ayrı Koltuk - Resim : 1

GÖZLER TURAGAY’DA

Nefes gazetesinden Mahir Bağış, Akay’ın işaret ettiği isimlerin kim olduğunu araştırırken, dikkat çeken bir isme ulaştı: British American Tobacco’nun (BAT) eski CEO’su Rıza Tuna Turagay. 20 Ocak 2019’da Ticaret Bakan Yardımcılığı görevine atanan Turagay’ın, kamu görevindeyken birçok özel şirketle yakın ilişki kurduğu ortaya çıktı.

8 AYRI MAAŞ

Turagay, kamu görevinden Şubat 2023’te ayrılmasına rağmen, o tarihten bugüne birçok özel şirkette yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

AKP’li İsimden ‘Ballı Maaş’ Maratonu! 9 Ayda 8 Ayrı Koltuk - Resim : 2

YASAYA AYKIRI GEÇİŞ İDDİASI

Turagay, kamu görevinden ayrıldıktan sadece 9 ay sonra, Kasım 2023’te Dünya Katılım Bankası Yönetim Kurulu’na atandı. Ancak mevcut yasal düzenlemelere göre, kamu görevinden ayrılan bir ismin aynı sektörde özel bir göreve geçebilmesi için 3 yıl beklemesi gerekiyordu

TURAGAY’IN GÖREV ALDIĞI ŞİRKETLER:

Dünya Katılım Bankası – Yönetim Kurulu Üyesi
Horoz Lojistik A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
Beylerbeyi İçecek Pazarlama A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
Efor Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
Orka Holding – Yönetim Kurulu Üyesi
İş Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

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Kaynak: Nefes

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