AKP’li İsimden ‘Ballı Maaş’ Maratonu! 9 Ayda 8 Ayrı Koltuk

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AKP iktidarında bürokrasiye ve siyasete adım atan pek çok isim kısa sürede dikkat çeken pozisyonlara yükseldi. Geçtiğimiz günlerde TBMM’de 'ballı maaş' iddialarını gündeme getiren CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Bakanlıktan çıkıp milyonluk ihaleyi verdiği şirkete yönetici olanlar var. Milletin değil yandaşın menfaati için çalışanlar var” diyerek çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

GÖZLER TURAGAY’DA

Nefes gazetesinden Mahir Bağış, Akay’ın işaret ettiği isimlerin kim olduğunu araştırırken, dikkat çeken bir isme ulaştı: British American Tobacco’nun (BAT) eski CEO’su Rıza Tuna Turagay. 20 Ocak 2019’da Ticaret Bakan Yardımcılığı görevine atanan Turagay’ın, kamu görevindeyken birçok özel şirketle yakın ilişki kurduğu ortaya çıktı.

8 AYRI MAAŞ

Turagay, kamu görevinden Şubat 2023’te ayrılmasına rağmen, o tarihten bugüne birçok özel şirkette yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

YASAYA AYKIRI GEÇİŞ İDDİASI

Turagay, kamu görevinden ayrıldıktan sadece 9 ay sonra, Kasım 2023’te Dünya Katılım Bankası Yönetim Kurulu’na atandı. Ancak mevcut yasal düzenlemelere göre, kamu görevinden ayrılan bir ismin aynı sektörde özel bir göreve geçebilmesi için 3 yıl beklemesi gerekiyordu

TURAGAY’IN GÖREV ALDIĞI ŞİRKETLER:

Dünya Katılım Bankası – Yönetim Kurulu Üyesi

Horoz Lojistik A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

Beylerbeyi İçecek Pazarlama A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

Efor Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

Orka Holding – Yönetim Kurulu Üyesi

İş Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

Kaynak: Nefes