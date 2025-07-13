Dünya Haritası Değişecek: Yeni Bir Devlet Kuruluyor! Bayrağı, Sistemi, Halkı Hazır

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Fransa'nın Bougival kentinde, Yeni Kaledonya'nın siyasi geleceğini şekillendirecek tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. Fransa’ya bağlı denizaşırı topraklardan biri olan Ada için özerklik temelinde yeni bir yönetim modeli üzerinde uzlaşı sağlandı.

13 sayfalık anlaşma metni, Ada’daki bağımsızlık yanlıları ile Fransa hükümeti destekçilerini ortak noktada buluşturdu. Buna göre Yeni Kaledonya, Fransa’ya bağlı ancak kendi vatandaşlık tanımına sahip özel statülü bir devlet olarak yeniden yapılandırılacak. Bu yeni statü, Ada halkının hem yerel kimliğini korumasını hem de Fransa ile olan anayasal bağlarını sürdürmesini hedefliyor.

YENİ SEÇİM SİSTEMİ GELİYOR

Anlaşmaya göre, 2025 yılı boyunca Yeni Kaledonya’da hiçbir seçim yapılmayacak. 2026’da gerçekleştirilecek ilk yerel seçimlerde ise yalnızca Ada’da doğmuş kişiler veya kesintisiz en az 15 yıl boyunca burada yaşamış olanlar oy kullanabilecek. Bu düzenlemeyle, yerel halkın siyasal temsiliyet gücünün artırılması amaçlanıyor.

NİKEL REZERVLERİ İÇİN PLAN HAZIRLANACAK

Ada’nın ekonomik kalkınmasında hayati öneme sahip olan nikel rezervleri için ayrı bir stratejik plan hazırlanacak. Fransa ile yapılan anlaşma, Yeni Kaledonya'nın ekonomik bağımsızlığını destekleyecek adımların atılmasını da öngörüyor. Nikelin, sürdürülebilir kalkınma için kilit kaynak olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

HALK REFERANDUMA GİDECEK

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için son sözü Yeni Kaledonya halkı söyleyecek. Hazırlanan metin referanduma sunulacak ve Ada halkı bu yeni yapıyı kabul edip etmeme konusunda karar verecek. Eğer referandumdan onay çıkarsa, Fransa bünyesindeki özel statülü Yeni Kaledonya devletinin uluslararası alanda tanınmasının önü açılacak.

Kaynak: AA