Bir Mahalleyi Ayağa Kaldıran Taciz İddiası: Ölümüne Darp Ettiler

Bursa'da sokakta yürüyen kadınları taciz ettiği iddia edilen erkek, mahalle sakinleri tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, darp edilen şahıs bir kamyonetin arkasına atlayıp kaçtı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde dün akşam bir darp olayı meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen kadınları taciz eden şahıs, mahalle halkının tepkisiyle karşılaştı. Kalabalık bir grup, şahsı yakalayarak sokak ortasında darp etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Darp anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda kişinin şahsa tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü.

Darp edilen şahıs olay yerinden güçlükle bir kamyonetin arkasına atlayıp kaçtı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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