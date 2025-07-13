Bir Mahalleyi Ayağa Kaldıran Taciz İddiası: Ölümüne Darp Ettiler
Bursa'da sokakta yürüyen kadınları taciz ettiği iddia edilen erkek, mahalle sakinleri tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, darp edilen şahıs bir kamyonetin arkasına atlayıp kaçtı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde dün akşam bir darp olayı meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen kadınları taciz eden şahıs, mahalle halkının tepkisiyle karşılaştı. Kalabalık bir grup, şahsı yakalayarak sokak ortasında darp etti.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Darp anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda kişinin şahsa tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü.
Darp edilen şahıs olay yerinden güçlükle bir kamyonetin arkasına atlayıp kaçtı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme:
Bu Ağaçlar Hiç Küsmüyor, 400 Yıl Sonra Bile Meyve Veriyor! Bir Kere Dikin, Ömür Boyu Meyvesini Yiyin