Yine Düğün Yine Maganda! Yaralılar Var

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Konya'da merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi'ndeki bir düğünde, dün saat 23.00 sıralarında korkunç bir maganda saldırısı meydana geldi. A.C. (19) adlı şahıs, düğün esnasında tüfek ile havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği S.U. ve M.C. yaralandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan M.C. yakınları tarafından kendi imkanları ile S.U. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken olay sonrası kaçan A.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA