Yine Düğün Yine Maganda! Yaralılar Var

Konya'da bir düğünde ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerinden kaçan saldırgan aranıyor.

Yine Düğün Yine Maganda! Yaralılar Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya'da merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi'ndeki bir düğünde, dün saat 23.00 sıralarında korkunç bir maganda saldırısı meydana geldi. A.C. (19) adlı şahıs, düğün esnasında tüfek ile havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği S.U. ve M.C. yaralandı.

Yine Düğün Yine Maganda! Yaralılar Var - Resim : 1

OLAY YERİNDEN KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan M.C. yakınları tarafından kendi imkanları ile S.U. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken olay sonrası kaçan A.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Restorandaki Hesap Tartışmasında Kan Döküldü, 6 YaralıRestorandaki Hesap Tartışmasında Kan Döküldü, 6 YaralıGüncel
Ankara'da Yangın Faciası! Biri Bebek 3 Kişi Hayatını KaybettiAnkara'da Yangın Faciası! Biri Bebek 3 Kişi Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Düğün Maganda
Restorandaki Hesap Tartışmasında Kan Döküldü, 6 Yaralı Hesap Tartışmasında Kan Döküldü, 6 Yaralı
Sağlıklı İlişkinin Sırrı Meğer Buymuş! Bilim Resmen Kanıtladı Sağlıklı İlişkinin Sırrı Meğer Buymuş! Bilim Resmen Kanıtladı
Hazır Kahve İçmeden Önce 2 Kez Düşünün: Kalıcı Körlüğe Kadar Götürüyor... Hazır Kahve İçmeden Önce 2 Kez Düşünün: Kalıcı Körlüğe Kadar Götürüyor...
Silah Bırakma Sonrası Irak'tan 'Ortaklık' Çağrısı! 'Yeni Bir Sayfa Vakti' Irak'tan 'Ortaklık' Vurgusu! 'Yeni Bir Sayfa Açılıyor'
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT Yönetim Kurulu Değişti TRT Yönetim Kurulu Değişti
Ankara'da Yangın Faciası! Biri Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti Ankara'da Yangın Faciası
Meteoroloji Uyardı, Aşırı Sıcaklara Mola: Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtına Geliyor! Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtınaya Dikkat!
Korkunç Süreç Başladı! Her Ay 10 Bin Kişi İşsiz Kalacak Korkunç Süreç Başladı! Her Ay 10 Bin Kişi İşsiz Kalacak
Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek