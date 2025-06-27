Muğla'da Kaza! Kamyonetler Çarpıştı, 2 Yaralı

Muğla'da feci bir kaza meydana geldi. İki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Karpuz taşıyan kamyonetteki ürünler yere saçıldı. Trafik kısa süreli aksadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muğla'da Kaza! Kamyonetler Çarpıştı, 2 Yaralı
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Muğla’nın Milas ilçesi Boğa Yokuşu mevkiinde iki kamyonet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazada, karpuz taşıyan kamyonetten yola saçılan karpuzlar nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Yaralılara olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Daha sonra yaralılar Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Karayolları ve trafik ekipleri olay yerinde trafik akışını tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Yola saçılan karpuzlar, kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldıktan trafik normale döndü.

Kaynak: İHA

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