İzmir Aliağa’da Bir Ömürlük Kayıp! Yangının Ardından Yürek Burkan Kareler…

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İzmir son günlerde peş peşe yaşanan yangınlarla mücadele ediyor. Çarşamba günü Aliağa'nın Horozgediği Mahallesi yakınlarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Foça'nın Ilıpınar Mahallesi'ne kadar ulaştı.

21.5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Aynı gün Torbalı ilçesinde de başka bir yangın çıktı ve bu yangın birkaç saat içinde kontrol altına alınabildi. Ancak Aliağa’dan başlayarak Foça’ya kadar yayılan yangının söndürülmesi yaklaşık 21,5 saat sürdü. Yangında kızılçam ormanlarıyla birlikte zeytinlikler ve tarım arazileri de büyük zarar gördü; toplamda 150 hektarlık alan etkilendi.

İZMİR’DE BİR YANGIN DAHA

Dün akşam saatlerinde ise Aliağa’nın Bozköy Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinden yeni bir yangın haberi geldi. Alevler hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. İhbarın ardından 5 dakika içinde müdahale başlatıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su tankeri, 5 dozer ve çok sayıda personel sevk etti. İl Jandarma Komutanlığı da çalışmalara destek verdi. Gece hava müdahalesine ara verilse de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrar havadan müdahale başladı ve yangın sabah saat 06.00 civarında kontrol altına alındı.

ÇÖPLERİ YAKMAK İSTEMİŞ

Yangının, Bozköy Mahallesi'nde 10’dan fazla evde hasara yol açtığı bildirildi. Yangının sebebinin çöpleri yakmak isteyen bir kişinin dikkatsizliği olduğu tespit edildi ve M.E. adlı şüpheli gözaltına alındı. Soğutma çalışmaları halen sürerken, toplamda 150 hektarlık alanın zarar gördüğü, bu alanın yarısının tarım arazisi, kalanının ise orman olduğu ifade edildi. Orman Genel Müdürlüğü de yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

‘YILLARIN BİRİKİMİ YANDI’

Yangında evi yanan 68 yaşındaki Fikri Altınkaya yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Yangına eşim Pelin Altınkaya (65) ile evde yakalandık. Birlikte otururken peş peşe 2 patlama oldu. Bu sırada arkadaşım telefon etti. 'Terk et orayı, yanıyorsun' dedi. Bu sırada askerler geldi. Dışarı çıkmamızdan bir süre sonra ise alevler eve kadar ulaştı. Karşıdan film seyreder gibi yangını izledik. Evim tamamen yandı. Yılların birikimi yandı. Yılların emeği boşa gitti. Bu saatten sonra bu evin sıvasını bile yapamam"

Kaynak: DHA