Ünlü Sanatçıyı Kahreden Haber! Kahtalı Hamido’nun Oğlu Parkta Ölü Bulundu

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Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Eğriçay Parkı'nda görevli olarak çalışan 52 yaşındaki Sinan Çelik, sabah saatlerinde parkta hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark etti.

ÜNLÜ SANATÇININ OĞLU ÇIKTI

Yapılan ihbar sonrasında parka sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Sinan Çelik'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Sinan Çelik’in Adıyamanlı ünlü sanatçı Kahtalı Hamido’nun oğlu olduğu öğrenildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak Sinan Çelik'in ölüm haberini duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, acı haberi alan ünlü bestekar Aziz Çelik ve aile yakınları Kahtalı Hamido’yu yalnız bırakmadı.

KAHTALI HAMİDO KİMDİR?

1956 yılında dünyaya gelen Hamit Çelik, kemane ile müzik yaşantısına adım attı. Aslen Adıyaman Kahta’lı olan Kahtalı Hamido 15 yaşındayken düğünlerde sahne almaya başladı.

Bir gün Urfa’da konser verirken birisinin “Senin ismini Kahtalı Hamido yapalım sana kaset yapalım” demesiyle İstanbul’a geldi. Bugüne kadar 4 kaset çıkartan ünlü isim evli 3 kızı, 3 oğlu var.

Kaynak: İHA