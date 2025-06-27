Türkiye'den Giden Nanelerde Alarm! Almanya Tehlikeyi Açıkladı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıldan beri peş peşe yayımladığı ifşaat listeleriyle Türkiye'de vatandaşın gıda güvenliğine yönelik endişeleri giderek artarken, ülkeden Avrupa'ya ihraç edilen gıda ürünlerinin "insan sağlığına tehlikeli" olduğu gerekçesiyle sınır kontrolünden reddedilmesi de bu endişeleri daha da katladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na bağlı Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), Türkiye'den gönderilen gıda ürünlerinde zararlı maddeler bulunduğuna dair bildirimlerini sürdürüyor. Sistemde yer alan son bildirimde nane yer aldı. Türkiye'den Almanya'ya satılan nanelerde, en tehlikeli tarım ilaçlarından olan klorpirifos bulunduğu belirtildi.

Söz konusu nanelerin sağlığa zararlı olduğunun, piyasadaki resmi kontrol sırasında tespit edildiği aktarılırken, ürüne satış yasağı getirildiği açıklandı. Ürünün oluşturduğu risk seviyesi ise "ciddi" olarak nitelendirildi.

KLORPİRİFOS NEDİR?

Sebze ve meyvelerdeki istenmeyen böcekler için kullanılan, en tehlikeli tarım zehirlerinden olan klorpirifos, insanlarda, özellikle bebek ve çocuklarda beyin ve sinir sistemi üzerinde ağır hasarlar meydana getiriyor. Bu maddenin insanlara verebileceği zarardan dolayı, tarımda kullanımı çoğu ülkede yasak veya kesinlikle kullanılmaması öneriliyor.