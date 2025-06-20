İşte Sofraların Vazgeçilmezi Baharatlardaki Hile... Hepsi Ortaya Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı son listeyle beraber, ürünlerinde usulsüzlük yapan baharat markaları ifşa oldu. Bakanlık, markaların ait olduğu şirketleri de tek tek sıraladı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Son Güncelleme:
İşte Sofraların Vazgeçilmezi Baharatlardaki Hile... Hepsi Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçen yıldan beri gıda ürünlerinde yapılan usulsüzlükleri teker teker açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye'den Avrupa'ya gönderilen gıda ürünlerinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'ne (RASFF) takılmasıyla beraber gıda güvenliği konusundaki endişeler tavan yaptı.

Et, süt, meyve, sebze, bitkisel yağ ve baharat gibi pek çok gıda ürünündeki usulsüzlükler açıklanmaya devam ederken, son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 20 Haziran 2025 tarihli bir listesi daha yayımlandı. Bakanlığın güncel listesine göre; pek çok firmanın baharat markalarında da usulsüzlükler tespit edildi.

BİRÇOK MARKA YER ALDI

Master Pack Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Papri markasının karabiberinde yabancı madde tespit edildiği öğrenildi. Arifoğlu Baharat ve Gıda Sanayi Limited Şirketi'nin Arifoğlu markasının tatlı kırmızı biberinde de domates kullanıldığı anlaşıldı.İşte Sofraların Vazgeçilmezi Baharatlardaki Hile... Hepsi Ortaya Çıktı - Resim : 1

Diğer yandan Hanzade Baharat İthalat İhracat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin Hayzen Biber Baharat adlı markasının pul biberinde taklit/tağşiş gösteren nişasta tespiti yapıldı. Zer Dağıtım'ın Zevce markasının kekikinde yabancı madde olduğu fark edildi.

BAKANLIĞIN YAYIMLADIĞI LİSTELER NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel tağşiş listeleri, vatandaşın tüketimine sunulan hangi ürünlerin uygunsuz veya zararlı olduğu ve hangi firmaların listede yer aldığı hakkında bilgi verir. Bu listeye ulaşmak için guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi ziyaret edilebiliyor. Liste, tespitlerin devam etmesiyle sık sık güncelleniyor.

Antalya'nın Gıda Devi Tarihe Karıştı! Avena Gıda Resmen İflas EttiAntalya'nın Gıda Devi Tarihe Karıştı! Avena Gıda Resmen İflas EttiEkonomi
Bakanlık İfşa Etti: Dana Diye Tek Tırnaklı Et, Köfte Diye Sakatat Satmışlar!Bakanlık İfşa Etti: Dana Diye Tek Tırnaklı Et, Köfte Diye Sakatat Satmışlar!Güncel
Etiketler
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda
Son Güncelleme:
Bu 5 Beslenme Hatası Saç Dökülmesine Neden Oluyor! Uzmanlar Uyarıyor Bu 5 Beslenme Hatası Saç Dökülmesine Neden Oluyor! Uzmanlar Uyarıyor
Ne İzmir Ne Antalya Ne Muğla! İstanbul'un En Güvenli ve Ucuz Plajları Belli Oldu Ne İzmir Ne Antalya Ne Muğla! İstanbul'un En Güvenli ve Ucuz Plajları Belli Oldu
Avcılar'da Alacak-Verecek Kavgası! Yaşlı Adama Acımadılar, Sokak Ortasında Sopalarla Dövdüler Yaşlı Adama Acımadılar, Sokak Ortasında Sopalarla Dövdüler
Onur Yaser Can Davasında Kritik Dönemeç! İşkence Sanık Sandalyesindeydi, Dava Ertelendi... Ezgi Sevgi Can Mücadelede Kararlı İşkence Sanık Sandalyesindeydi, Davada Ne Oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı
Dünyanın En Pahalı Evi Ortaya Çıktı: Alan Kişi Bakın Kim Çıktı İşte Dünyanın En Pahalı Evi! Alan Kişi ise...
Altında Büyük Ters Köşe! 2.500 TL Uyarısı Geldi Altında Büyük Ters Köşe! 2.500 TL Uyarısı Geldi
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankalar Taksit Sayısını ve Nakit Avans Limitini Değiştiriyor Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankalar Taksit Sayısını ve Nakit Avans Limitini Değiştiriyor
ATM Kullananlara Kritik Uyarı: Kartınızı Sakın Bu Şekilde Takmayın ATM Kullananlara Kritik Uyarı: Kartınızı Sakın Bu Şekilde Takmayın