Şovlu Kız İsteme Töreni Karakolda Bitti! Damat Adayı Gözaltına Alındı, Arkadaşlarına Ceza Yağdı

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde gerçekleşen bir kız isteme töreni sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler paylaşılması sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. 23 Haziran Pazartesi günü düzenlenen merasimde, kalabalık bir grup yolu trafiğe kapatarak meşaleler eşliğinde gelin evine yürüdü. Bu anlara ait videolar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, vatandaşlardan çok sayıda şikayet ve ihbar geldi.

DAMAT ADAYI GÖZALTINA ALINDI

Şikayetler üzerine harekete geçen Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü, olaya karışan kişileri tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda damat adayı M.E.Ö. gözaltına alındı. Kendisi hakkında “Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Ayrıca törene katılan M.K. ve Ş.Y. isimli şahıslara da; taşıt yolunu kapatmak, kamu düzenini bozacak şekilde araç kullanmak, trafik güvenliğini riske atmak ve görüşü engelleyici süs ve aksesuar kullanımı gibi çeşitli trafik ihlallerinden toplam 15.163 TL para cezası kesildi. Bu kişilerin sürücü belgelerine de 60 ceza puanı işlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçlamasıyla şahıslar polis merkezine sevk edildi.

EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, damat adayı M.E.Ö.’nün geçmişte de benzer trafik ihlalleri nedeniyle ehliyetinin iptal edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA