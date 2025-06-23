Çorum'da Yıldızlar Geçidi Gibi Düğün: Oğulcan Engin'den Kardeşine Duygusal Veda

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Futbol yorumcusu ve spor dünyasının sevilen isimlerinden Sinan Engin, hafta sonu büyük bir mutluluk yaşadı. Engin'in kızı Elif Engin, Çorum'da düzenlenen ihtişamlı bir düğünle, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile dünyaevine girdi.

Çorum'daki düğün, sadece şehrin değil, magazin ve spor dünyasının da en çok konuşulan organizasyonlarından biri oldu. Futbol ve iş dünyasından birçok tanınmış isim düğünde boy gösterdi.

Yıldırım Demirören, Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Dursun Özbek ve Acun Ilıcalı gibi Türkiye'nin önde gelen isimleri, genç çiftin en özel anına tanıklık etti.

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE KATILDI

Sinan Engin'in eski eşi Seda Sayan'ın oğlu ve Elif Engin'in abisi Oğulcan Engin, düğüne sevgilisi, oyuncu İlayda Alişan ile birlikte katıldı. Uzun süredir birlikte olan çift, düğün alanında el ele görüntülendi. Ancak düğün sonrası yapılan bir paylaşım, tüm gözleri Oğulcan'a çevirdi.

DUYGUSAL MESAJ

Oğulcan Engin, kardeşi Elif Engin'le çekilen bir kareyi Instagram hesabından paylaştı. Altına ise duygusal bir not düştü. Ağabey Engin, "Kız vermek zormuş" yazdı.

Bu not, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, magazin basınında da geniş yer buldu.