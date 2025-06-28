İzmir Kent Merkezinde Başlayan Yangın Sitelere Kadar İlerledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’de sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi üzerine Bornova ve Çiğli’de orman yangınları çıktı. Bornova’da bir tarım arazinde başlayan ve ormanlık alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yakaköy mahallesi tahliye edilirken bazı evler yangından zarar gördü. Gece boyu yapılan çalışmaların ardından yangın sabah saatlerinde söndürüldü.

Aliağa’da Çaltılıdere Mahallesi’ne bağlı ormanlık alanda çıkan yangın havadan yapılan müdahaleyle söndürdü.

Çiğli de ise yangın tehlikeli şekilde büyüdü. Harmandalı Mahallesi’nde başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle neredeyse felakete dönüşüyordu. Egekent’e kadar ilerleyen alevler yerleşim yerlerine ulaştı. Alevler maki, çam ve okaliptüs ağaçlarının ardından Egekent mahallesinde bulunan sitelerin bahçelerini ve çardakları esir aldı.

‘YALVARIYORUM BURAYA UÇAK GÖNDERİN’

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, bahçesi yanmakta olan bir apartmanın önünden paylaşımda bulundu. Yıldız “İzkent ve Atatürk Mahallelerimiz arasında bulunan otluk alanda çıkan yangın kontrolsüz bir şekilde büyümektedir. Belediye ekiplerimiz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi koordineli bir şekilde müdahale etse de maalesef yeterli değildir. Acil destek bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Alevlerin önünden video da paylaşan Yıldız şöyle seslendi: “Değerli Çiğli, değerli hemşehrilerim. Şu anda İzkent Mahallesi’ndeyiz. Yangının tam dibindeyiz. Yangın hızlı ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle korkunç biçimde artarak devam ediyor. Arkamızdaki 3 binayı acilen tahliye etmeye çalışıyoruz. Lütfen sayın Valimden sayın Büyükşehir Belediye Başkanımdan ve ilgili tüm arkadaşlarımdan rica ediyorum. Buraya uçakla müdahale edelim. Yalvarıyorum buraya acilen bir uçak gelsin. Çok büyük korku ve panik var. Yangın 2 dakika içinde buraya kadar geldi. Lütfen uçakla müdahale edilsin. İtfaiye ekiplerinin hortumları belli bir yere kadar gelebiliyor. Teknik olarak müdahale edilebilecek her şey yapılıyor. Uçak istiyoruz. Lüften.”

‘ZAMANINDA MÜDAHALEYLE FELAKETİN ÖNÜNE GEÇTİK’

Yıldız uçak talep ettiği videosundan 2 saat sonra yaptığı paylaşımda alevlerin söndürüldüğünü açıklayarak şöyle dedi: “Çok korktuk! Ancak, zamanında bir müdahale ile büyük bir felaketin önüne geçtik. İzkent ve Atatürk Mahallerimizde yerleşim alanlarına sıçrayarak paniğe neden olan ve bazı evleri ve vatandaşlarımızı etkileyen alevler hızlı bir müdahale ile söndürüldü. Kuvvetli rüzgarla birlikte evlerimizin bahçelerine kadar sıçrayan yangının neden ve nasıl çıktığı henüz bilinmezken; acil çağrımıza kulak veren Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir İtfaiyesi’ne ve Belediyemizin ÇAK Ekibine özverileri ve destekleri için minnettarız.”

Kaynak: Haber Merkezi