Karnındaki Bebeğiyle Öldürmüştü... Otomobildeki Vahşetin Detayları Ortaya Çıktı: 'Sürpriz' Diye Kandırıp Katletmiş!

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Sarıyer'de akıllara durgunluk veren bir cinayet işlendi. 5.5 aylık hamile 18 yaşındaki Oya Budak, 19 yaşındaki Samet T. tarafından silahla vurularak karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce nişanlanan Oya Budak ve Samet T. çiftinin nişanları, Oya Budak'ın başka bir kişi tarafından cinsel istismara uğraması ve hamile kalması üzerine bozuldu.

Nişanı bozulan Samet T., dün gece Oya Budak'ı konuşmak üzere Kocataş Mahallesi'ne çağırdı. Buluşmaya üvey kardeşi D.C. (13) ile birlikte giden Oya Budak ile Samet T. arasında kısa sürede tartışma çıktı. Samet T., yanında getirdiği tabancasını çekerek 5.5 aylık hamile Oya Budak'a ateş etti.

Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçmaya çalışan Samet T., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Oya Budak'a yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunan kişinin ise daha önce tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Oya Budak'ın halası Bahriye Şener, yeğeninin yaşadığı dramı gözyaşları içinde anlattı. Şener, "Yeğenim çok geziyordu. Biriyle tanıştı, o kişi ona tecavüz etmiş. Biz bunu bilmiyorduk. Çok geziyor diye 'Babama başını bağlayalım. Bakarlar ona, oradan oraya sürünmez gezmez, başına kötü bir hal gelmez' dedim. Ondan sonra biz nişan yaptık. Birbirlerini sevdiler. Beraber hastaneye gidiyorlar. Hastanede hamile olduğunu öğreniyor. Çocuğun ailesi kabul etmiyor. Kendisi de Oya’yı istiyordu. Biz de tamam 'O yoluna bu yoluna baksın' dedik" ifadelerini kullandı.

'SÜRPRİZ GETİRDİM' DEMİŞ!

Bahriye Şener, Samet T.'nin cinayeti nasıl işlediğini şu sözlerle anlattı:

"Sana çok güzel hediye sürpriz getirdim' diyor. Ondan sonra kızı vuruyor. Biz hamile olduğunu duyuyoruz. 'Kim yaptı bunu sana? Sana kim kıydı?' dedik. O akşam insanların evini bastık, gittik onları yakalattık. Ailesini içeri aldılar. Hiç tanımıyoruz. Samet’in ailesi duyuyor izin vermiyorlar. Kardeşiyle beraber alıyor bir ormana götürüyor. Onu vuruyor, işte ona hediye aldı."

'OYA'NIN SUÇU YOKTU'

Oya Budak'ın diğer halası Aysel Çalıkoparan ise yaşananları daha da detaylandırarak, Oya'nın sosyal medyadan tanıştığı bir erkek tarafından kandırılarak Kemerburgaz'da bir dükkanda cinsel istismara uğradığını ve bu durumu korktuğu için sakladığını anlattı.

Adalet isteyen Aysel Çalıkoparan şöyle konuştu:

"Sonra bunu nişanladık. Kız da hamile olduğunu bilmiyor. Günden güne karnı şişiyor. Bize de 'Hasta olmuyorum' diyor. Biz tecavüze uğradığını hiç ummadık. Sonra Samet’i alıyor beraber hastaneye gidiyorlar ve hamile olduğunu öğreniyor. Ondan sonra bu kızı alıyor, benim kabulüm diyor 'Oya’yı seviyorum ama bebeği katiyen istemiyorum. Bebeği de öldürmek istiyorum' diyor. Oya'ya 'O çocuk yaramaz ondan uzak dur.' dedim. Oya da dinlemedi, cahil kız 18 yaşında. 'Bak dedim yapma kızım' o da dinlemedi. Kıza sana sürprizim var diyor götürüyor. Kızı orada öldürmüş. Ben adalet istiyorum, yeğenimin kanı yerde kalmasın. Daha 18 yaşındaydı, tecavüze uğradı. Onun hiçbir suçu yoktu."

Kaynak: DHA