Yeniden Görülmesine Karar Verilmişti, 'Futbolda Şike Kumpası' Davasında Hapis Kararları!

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Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ‘futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yeniden görülen davada karar çıktı. Sanıklar Hidayet Karaca, Ahmet Kalender ve Nazmi Ardıç’ı 25’er yıl 10’ar ay hapis cezasına çarptırırken, 5 sanığın da 19 ile 25 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

’futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada 4 Haziran 2021’de karar çıkmış ancak İstinaf Mahkemesi sair suçlar yönünden dosyada usulü eksiklikler olduğu gerekçesiyle kararı bozmuştu. İstinaf Mahkemesi’nin usulen bozma kararı sonrası 15 sanık yönünden yeniden görülmesine başlanan dava karara bağlandı. İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği, Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve Fenerbahçe Spor Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. adına avukat İsmail Hakkı Başaran ve sanık avukatları ile 3 tutuksuz sanık hazır bulundu. Mahkemeye, başka suçtan tutuklu sanıklar Hidayet Karaca, Muhammed Kaya ile Nazmi Ardıç da katılırken, Ahmet Kalender Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada sanıklar mahkemeden beraatlarını talep etti.

Mahkeme kararını açıklarken, sanıklar Hidayet Karaca, Ahmet Kalender ve Nazmi Ardıç’ı zincirleme şekilde ‘görevinin sağladığı yetkiyi kötüye kullanarak haberleşmenin gizliliğini ihlal’, zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik’ ve zincirleme şekilde ‘iftira’ suçlarından ayrı ayrı toplamda 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, aynı suçlardan sanık Muhammed Kaya’yı toplamda 25 yıl 7 ay 15 gün hapis, sanık Ramazan Haktan Helvacı’yı 25 yıl 3 ay hapis, sanık Ahmet Karakaya’yı 22 yıl 6 ay hapis, sanık Soner Koç’u 20 yıl 10 ay 15 gün hapis ve sanık İbrahim Emre’yi ise 19 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırdı.



5 SANIĞA BERAAT

Sanıklar Engin Yüksel ve Recep Dadak’ı ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanıklar Abdulmutalip Özmen, Etem Taşbulut, Eyüp Aytar, Muhammed Kuş ve Necati Keskin’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçunu işlediklerinin sabit olmaması gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

Kaynak: İHA