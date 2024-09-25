Skandal Şike İddiası Ortalığı Karıştırdı: FIFA Olaya El Attı

FIFA Futsal Dünya Kupası devam ederken, organizasyon ile ilgili şike iddiaları ortalığı karıştırdı. Futsal Dünya Kupası F Grubu son maçında Fransa ile İran karşı karşıya geldiği maçta şike yapıldığı iddia edildi. Karşılaşmayı Fransa 4-1’lik skorla kaybetmişti.

Özbekistan’da düzenlenen turnuvada, Fransa’nın daha kolay bir rakiple karşılaşmak için İran’a bilerek yenildiği iddia edildi. Fransa’nın grubu 2. Sırada bitirmesi için rakibine 4-1’lik skorla yenilmesi gerekirken, karşılaşmanın skoru da tam da bu skorla bitti. Fransa’nın karşılaşmada yediği goller de iddiaları doğrular nitelikte…

İran’a 4-1 yenilmesiyle grubu 2. sırada tamamlayan Fransa, Tayland ile eşleti. İran ise grubu lider tamamlayarak, daha güçlü bir rakip olan Fas ile eşleşti. Bu sonuçla birlikte Fransa olası bir Brezilya eşleşmesinden de kaçınmış oldu.

Karşılaşmanın ardından FIFA duruma el atarken, karşılaşmaya ilişkin soruşturma başlatıldı.