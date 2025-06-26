Tahran-Tel Aviv Savaşı Son Durum! Bakan Uraloğlu Duyurdu, 9 Ülkenin Hava Sahası Uçuşa Açıldı

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İsrail ve İran arasında 12 gün süren saldırılar sonrasında bölgedeki hava trafiği de olumsuz etkilenmiş, hava sahası kısıtlamaları başlamıştı.

İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak sivil trafiğe kapatılmış, Türk Hava Yolları ve diğer havayolu şirketleri, 16 Haziran'a kadar ilgili bölgelere seferlerini iptal etmişti.

UÇAKLAR MAHSUR KALMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle, Türkiye’nin 11 uçağının savaş bölgesinde mahsur kaldığını duyurmuştu.

Kısa süre önce Körfez bölgesine uçuşların normale döndüğünü duyuran Bakan Uraloğlu’dan yeni bir açıklama daha geldi.

9 ÜLKEDE SAHALAR UÇUŞA AÇILDI

Sosyal medya hesabından son durum hakkında bilgilendirme yapan Bakan Uraloğlu26 Haziran itibariyle Irak, Suriye, Ürdün, Beyrut, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahalarının uçuşa açıldığını, İran dışında kısıtlı bir alan kalmadığını açıkladı.

İRAN DIŞINDA KISITLI ALAN KALMADI

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalardan dolayı bölgedeki hava sahası kısıtlamaları İran dışında kaldırılmıştır. 26 Haziran itibariyle Irak, Suriye, Ürdün, Beyrut, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahaları uçuşa açılmış, İran dışında kısıtlı bir alan kalmamıştır. Bölgede kalan uçaklarımız için de tahliye süreçlerimiz devam etmektedir. Irak’ta bulunan 4 uçağımız, dün itibariyle sorunsuz bir şekilde geri dönmüştür. İran’da ise ülkenin doğusunda yer alan Meşhed bölgesi dışında uçuş kısıtlamaları devam etmektedir. Bu sebeple Şiraz ve Tahran’da bulunan 7 uçağımız henüz Türkiye’ye dönememişlerdir. Bölgedeki kısıtlamalar 2 Temmuz Çarşamba gününe kadar sürecektir. Ancak uçaklarımızın daha erken bir tarihte ülkemize dönebilmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Tüm seferlerimiz uygun şartlara göre yolcu ve ekip güvenlikleri gözetilerek planlanmaktadır.

KÖRFEZDE NORMALE DÖNMÜŞTÜ

Bakan Uraloğlu son açıklamasında Umman hava sahasının kapalı olması nedeniyle Cakarta ve Denpasar çıkışlı iki uçuşun Bakü'ye yönlendirildiğini, yakıt ikmalinin ardından İstanbul'a devam ettiğini bildirmişti.

Bakan Uraloğlu, şunları söylemişti: An itibarıyla Körfez Bölgesi'ne uçuşlar normale dönmüş, İran, Irak ve Suriye uçuşları ise halen iptaldir. AJet'in Dubai, Dammam ve Sharjah seferleri, SunExpress'in Dubai, Beyrut ve Erbil seferleri, Pegasus'un Bahreyn, Cidde, Medine, Riyad, Dammam, Doha, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Kuveyt, Maskat ve Karaçi seferleri iptal edilmiştir. Bölgede operasyonları bulunan BBN, ACT, MGA, MNG, Freebird, Airanka, ULS, Southwind ve Corendon'a ait uçak ya da görevli personel bulunmamaktadır.

İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalardan dolayı bölgedeki hava sahası kısıtlamaları İran dışında kaldırılmıştır.



26 Haziran itibariyle Irak, Suriye, Ürdün, Beyrut, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahaları uçuşa açılmış, İran… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) June 26, 2025

Kaynak: Haber Merkezi