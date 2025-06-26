Kastamonu'da Kaza! 4 Yaralı

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Kastamonu-Sinop karayolu Gömeç köyü mevkiinde trafik kazası meydana geldi. H.S. idaresindeki 37 BD 310 plakalı hafif ticari araç ile H.M. yönetimindeki 34 FG 8650 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan R.S. ve E.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA