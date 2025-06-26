ÖSYM Duyurdu! KPSS'ye Girecekler Dikkat... Başvuru Ekranı Açıldı

ÖSYM, KPSS başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 10 Temmuz'a kadar devam edecek. Öte yandan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ücreti 570,00 TL, Alan Bilgisi Oturumları ücreti ise her bir oturum için 350,00 TL olarak belirlendi.

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ÖSYM Duyurdu! KPSS'ye Girecekler Dikkat... Başvuru Ekranı Açıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 KPSS başvuru ve sınav takvimiyle birlikte lisans başvuruları için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS lisans başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde osym.gov.tr üzerinden alınmaya başladı.

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SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ücreti 570,00 TL, Alan Bilgisi Oturumları ücreti ise her bir oturum için 350,00 TL olarak belirlendi.

Adayların sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırılması gerekiyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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