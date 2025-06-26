Ölü Sayısı Yine Yükseldi: Yozgat'ta Kene Bir Can Daha Aldı!

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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyünde bir hafta önce baş dönmesi, halsizlik ve yüksek ateş şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 70 yaşındaki Elife Güser, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu ölümle birlikte Yozgat'ta bu yıl kene kaynaklı ölümlerin sayısı üçe yükseldi.

'KENEDEN OLDUĞUNU BİLEMEDİK'

Geçtiğimiz hafta Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne başvuran Elife Güser'in yapılan tetkiklerinde vücuduna kene yapıştığı tespit edildi. KKKA şüphesiyle derhal Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Güser, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Ancak bugün gelen haberle tüm sevenleri yasa boğuldu.

Elife Güser'in oğlu Mesut Güser, annesinin köydeki bahçe işleriyle uğraşırken üzerine kene geldiğini tahmin ettiklerini belirtti. Güser, "Rahatsızlık başlayana kadar, sorunun keneden olduğunu bilemedik" diyerek, kene ısırığının ilk etapta fark edilemeyebileceğine dikkat çekti.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Yaşanan bu acı olay, özellikle kırsal bölgelerde ve tarım alanlarında çalışan vatandaşların kene konusunda daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösterdi. İşte alınması gereken önlemler:

Uygun giyim

Açık arazilere giderken açık renkli, uzun kollu giysiler ve uzun pantolonlar giyin.

Pantolon paçalarını çorapların içine sokarak kenelerin içeri girmesi engellenebilir.

Şapka ve kapalı ayakkabı tercih edilmelidir.

Bitki örtüsünden uzak durun

Özellikle çalı, uzun otlar ve ormanlık alanlardan mümkün olduğunca uzak durun.

Yolda veya patika üzerinde kalmaya özen gösterin.

Vücut kontrolü

Açık alandan döndükten sonra vücudu (özellikle diz arkası, kasık, koltuk altı, saç dipleri) dikkatlice kontrol edin.

Kıyafetler de kontrol edilmeli, mümkünse yüksek sıcaklıkta yıkanmalıdır.

Evcil hayvanların kontrolü

Evcil hayvanlar dışarıdan döndüklerinde üzerlerinde kene olup olmadığını kontrol edin.

Veteriner onaylı kene tasması veya damla kullanımı etkili olabilir.

Kaynak: DHA