İstanbul'da 'Üzerinde Güneş Batmayan Hat'ta Büyük Değişiklik! Rota Sil Baştan... Değişti

“Üzerinde güneş batmayan”, “Efsane hat” olarak anılan, İstanbul'un en uzun otobüs hatlarından 500T/Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ otobüs hattının güzergahı kısaltıldı. Hat bundan sonra Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ yerine Tuzla Şifa Mahallesi- 4. Levent Metro güzergahında hizmet verecek.

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İstanbul'da 'Üzerinde Güneş Batmayan Hat'ta Büyük Değişiklik! Rota Sil Baştan... Değişti
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İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapılan UKOME) toplantısında önemli bir karar alındı.

İstanbul'da 'Üzerinde Güneş Batmayan Hat'ta Büyük Değişiklik! Rota Sil Baştan... Değişti - Resim : 1

Toplantıda, İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve kentin en uzun otobüs hatlarından olan 500T/Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ otobüs hattının reorganizasyonu gündeme geldi.

İstanbul'da 'Üzerinde Güneş Batmayan Hat'ta Büyük Değişiklik! Rota Sil Baştan... Değişti - Resim : 2

500T hattının uzunluğu, trafik yoğunluğu ve frekans kaybı gibi sebeplerle yönetiminin zorlaştığı, zirve saatlerde sefer tarifelerine uyulamama gibi sorunlarla karşılaşıldığı belirtilerek hattın kısaltılması gündeme taşındı.

AKTARMALARIN ÜCRETSİZ OLMASI TEKLİFİ

Hatta ilişkin teklifte şu ifadelere yer verildi: Hattın 4. Levent Metro durağında sonlandırılmasıyla mevcut sefer sayısı korunarak tasarruf edilecek 15 araç ile 4. Levent-Cevizlibağ güzergahında yolculuk yapmak isteyen yolcularımız için 500L (4. Levent-Cevizlibağ) hattının kapasitesi artırılacaktır. 500T hattının tarifesinin 2 tam biletli olması sebebiyle tek biletli hizmet vermekte olan 500L hattından 500T numaralı hatta yapılan aktarmalarda 1 tam biletli tarifenin geçerli olması, 500T hattından 500L numaralı hatta yapılan aktarmaların ücretsiz olması önerilmektedir.

HAT KISALTILDI

Toplantıda konuşmaların ardından yapılan oylamada, 500T hattının güzergahının kısaltılması oy çokluğuyla kabul edildi. Hat, bundan sonra Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ yerine Tuzla Şifa Mahallesi-4. Levent Metro güzergahında hizmet verecek.

Kaynak: AA

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500T UKOME
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