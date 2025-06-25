Bakan Uraloğlu Açıkladı! İşte İran ve Irak’ta Mahsur Kalan Uçakların Son Durumu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran-İsrail arasında 13 Haziran 2025’te başlayan çatışmalar nedeniyle Irak ve İran’da mahsur kalan Türk havayolu şirketlerine ait uçaklarla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Uraloğlu, çatışmalar nedeniyle Irak’ta 4, İran’da ise 7 olmak üzere toplam 11 uçağın bölgede kaldığını belirtti.

TAHLİYE SEFERLERİ BAŞLADI

Irak’ta Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus’a ait ikişer uçak bulunurken, İran’da THY’ye ait 1, Pegasus’a ait 5 ve Tailwind’e ait 1 uçak mahsur durumda. Hava sahalarındaki kısıtlamaların kalkmasıyla tahliye seferlerinin başladığını duyuran Uraloğlu, “THY’nin Bağdat’taki uçağı Türk hava sahasına girdi, Erbil’deki uçağı ise gün içinde ülkemize ulaşacak. Pegasus’un Erbil’deki uçağı hava sahamıza girdi, Bağdat’taki uçağı ise akşam saatlerinde Türkiye’ye dönecek. Bu operasyonlarla Irak’ta mahsur uçağımız kalmayacak” dedi.

İran’da bulunan 7 uçağın getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Hava sahasının tam stabil hale gelmesiyle planlamalar yapılacak ve uçaklarımız Türkiye’ye getirilecek” ifadelerini kullandı. Operasyonların, bölgedeki güvenlik durumuna bağlı olarak titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA