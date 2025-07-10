Adana'da Dolmuşçulardan Zeydan Karalar Kararı: Mitinge Gidenlerden Ücret Alınmayacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına tepki göstermek için bugün düzenlenecek mitinge ilişkin dolmuşçular yeni bir karar aldı. Dolmuşçular, mitinge gidecek yolculardan ücret almayacaklarını açıkladı.

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Adana'da Dolmuşçulardan Zeydan Karalar Kararı: Mitinge Gidenlerden Ücret Alınmayacak
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CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara her gün bir yenisi ekleniyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bu operasyonlar kapsamında tutuklandı. Cezaevine gönderilen Zeydan Karalar daha sonra görevden uzaklaştırıldı.

Zeydan Karalar'ın tutuklanmasını protesto etmek üzere bugün kentte bir miting düzenlenecek.

Bugün saat 20.30'da Uğur Mumcu Meydanı'nda, CHP Genel başkanı Özgür Özel'in de katılacağı miting için tüm hazırlıklar hızla devam ediyor.

Adana'da dolmuş hattı sahipleri, Zeydan Karalar için yapılacak mitinge gidecek yolculardan ücret almayacaklarını açıkladı.

Adana'da Dolmuşçulardan Zeydan Karalar Kararı: Mitinge Gidenlerden Ücret Alınmayacak - Resim : 1

Adana'da Dolmuşçulardan Zeydan Karalar Kararı: Mitinge Gidenlerden Ücret Alınmayacak - Resim : 2

CHP'den Tutuklanan Zeydan Karalar İçin Adana'da Miting KararıCHP'den Tutuklanan Zeydan Karalar İçin Adana'da Miting KararıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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