İmamoğlu'ndan Altan Öymen Mesajı

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Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Halk Partimizin eski Genel Başkanı, gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gazetecilikten siyasete uzanan ömrü boyunca demokrasiden ve özgürlüklerden asla taviz vermedi. 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri sonrası susturulmak istenen basına karşı gösterdiği onurlu duruş demokrasi savunuculara hep ilham oldu. 1999’da CHP’nin zor bir döneminde genel başkanlığı üstlenerek partimizin yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadı. Nezaketi, birikimi ve ilkeli duruşuyla her zaman örnek aldığımız bir isim olarak anılacak. Kederli ailesine, sevenlerine ve tüm partililerimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA