Kastamonu'da Plajda Kan Donduran Ölüm! Güneşlenen Kadın Dehşeti Yaşadı
Kastamonu’da sahilde güneşlenmek için yere uzanan 65 yaşındaki Nergiz Acar, feci şekilde can verdi. Yerde yatan Nergiz Acar'ı fark etmeyerek üstünden geçen ve ölümüne sebep olan dozer operatörü T. Ş.G. tutuklandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kastamonu'nun Abana ilçesindeki sahilde kan donduran olay meydana geldi. Sahilde güneşlenmek için uzanan 65 yaşındaki Nergiz Acar, bölgede temizlik yaparken kendisini fark etmeyen T.Ş.G. idaresindeki iş makinesinin altında kaldı.
ÜSTÜNDEN DOZER GEÇTİ
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadının hayatını kaybettiği tespit edilirken, cenazesi morga kaldırıldı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Ekipler tarafından polis merkezine götürülen dozer operatörü T.Ş.G., tutuklandı. Feci kazada hayatını kaybeden Nergiz Acar'ın Abana ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: