Kastamonu'da Plajda Kan Donduran Ölüm! Güneşlenen Kadın Dehşeti Yaşadı

Kastamonu’da sahilde güneşlenmek için yere uzanan 65 yaşındaki Nergiz Acar, feci şekilde can verdi. Yerde yatan Nergiz Acar'ı fark etmeyerek üstünden geçen ve ölümüne sebep olan dozer operatörü T. Ş.G. tutuklandı.

Son Güncelleme:
Kastamonu'da Plajda Kan Donduran Ölüm! Güneşlenen Kadın Dehşeti Yaşadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki sahilde kan donduran olay meydana geldi. Sahilde güneşlenmek için uzanan 65 yaşındaki Nergiz Acar, bölgede temizlik yaparken kendisini fark etmeyen T.Ş.G. idaresindeki iş makinesinin altında kaldı.

ÜSTÜNDEN DOZER GEÇTİ

Kastamonu'da Plajda Kan Donduran Ölüm! Güneşlenen Kadın Dehşeti Yaşadı - Resim : 1Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadının hayatını kaybettiği tespit edilirken, cenazesi morga kaldırıldı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Ekipler tarafından polis merkezine götürülen dozer operatörü T.Ş.G., tutuklandı. Feci kazada hayatını kaybeden Nergiz Acar'ın Abana ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kastamonu Kadın
Son Güncelleme:
En Pasaklı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor En Pasaklı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
Terörsüz Türkiye’de 'Eve Dönüşün Yol Haritası'... Af Olacak mı? AKP’li Kurmaylardan Kulis Bilgisi Sızdı Terörsüz Türkiye’de 'Eve Dönüşün Yol Haritası'... Af Olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ünlü Futbolcuyla Böyle Tanıştı... 'Ulan Nereden Çıktı Bu Tayyip' Cumhurbaşkanı Şaşırdı... 'Ulan Nereden Çıktı Bu Tayyip'
Herkes Her Sabah Gözünü Açar Açmaz Bunu Yapıyor Ama Kalbi Öldürüyor! Uzmanlardan Kritik Uyarı Herkes Her Sabah Gözünü Açar Açmaz Bunu Yapıyor Ama Kalbi Öldürüyor! Uzmanlardan Kritik Uyarı
ÇOK OKUNANLAR
Meclis'ten Geçti, ÖTV Değişti! Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek
Rusya'da 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem
İşler Tersine Döndü: İsrail Gazze'den Çekiliyor mu? İsrail Gazze'den Çekiliyor mu?
Eski CHP'li Vekil Lale Karabıyık Hayatını Kaybetti Eski CHP'li Vekil Hayatını Kaybetti
Meteoroloji O İlleri Uyardı: Sağanak Yağış ve Fırtınaya Dikkat! Sağanak Yağış ve Fırtınaya Dikkat!