Bakan Göktaş’tan ‘Terörsüz Türkiye’ Turu, Şehit Ailelerine Süreci Anlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirdiği temaslarda, şehit ailelerine "Terörsüz Türkiye" sürecini anlattı. Bakan Göktaş, ülkede yeni bir dönemin kapılarının aralandığını vurguladı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Bakan Göktaş’tan ‘Terörsüz Türkiye’ Turu, Şehit Ailelerine Süreci Anlattı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Doğu Anadolu Bölgesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretlerde, "Terörsüz Türkiye" sürecinin yeni bir dönemin habercisi olduğunu ifade etti.

Muş, Bitlis ve Elazığ illerinde şehit yakınları ve gazilerle buluşan Göktaş, bölgede yıllardır süren acıların ve gözyaşlarının sona ereceğine olan inancını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu sürecin mimarı, hiç şüphesiz aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizdir. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da, her daim şehitlerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bizler, şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onlarla bu yolda yürümek ve bu süreci beraber inşa etmekten memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'UMUT DOLU BİR GELECEK' VURGUSU

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatıldığı duyurulan "Terörsüz Türkiye" sürecinin ardından Bakan Göktaş, bölge illerine yönelik kapsamlı bir ziyaret programı yürüttü. Muş, Bitlis ve Elazığ'daki temaslarında şehit aileleri ve gazilerle birebir ilgilenerek, sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle de bir araya gelen Göktaş, tarihi önem taşıyan bu döneme ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Görüşmelerde duygusal anlar yaşanırken, Göktaş, uzun süredir bölgede hakim olan şiddetin sona ermesiyle artık daha umut dolu bir geleceğin mümkün olduğunu vurguladı. Ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını ifade eden şehit yakınları ve gaziler ise, Türkiye'nin 41 yıllık terör sorununa son vermeyi hedefleyen bu süreci başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

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