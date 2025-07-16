Bakan Göktaş'tan Yargıtay Başkanı Kerkez'e Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e ziyarette bulundu.

Bakan Göktaş'tan Yargıtay Başkanı Kerkez'e Ziyaret
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay Başkanımız Sayın Ömer Kerkez’i ziyaret ettik. Bakanlığımızın çalışma alanları ile ilgili çeşitli başlıklarda istişarelerde bulunduk. Nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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