Rekabet Kurulu'ndan 4 Kozmetik Şirketine Soruşturma

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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yapılan yeni bir açıklamada kozmetik sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalara soruşturma açıldığı duyuruldu.

Bazı teşebbüsler hakkında yürütülen ön araştırmayı sonuçlandıran Rekabet Kurulu, Cosmox Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Vitaceel Kozmetik Gıda İth. İhr. San. ve Tic. AŞ, The Ceel Kozmetik İç ve Dış Ticaret AŞ ve Ceel Kozmetik ve Gıda AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

ÜÇ ŞİRKETE 31,4 MİLYON LİRA CEZA VERMİŞTİ

Daha önce de Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketleri’ne soruşturma açılmıştı.

Ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit edilerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Bu kapsamda, söz konusu ekonomik bütünlüğe uzlaşma talebi sonucunda 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA