Rekabet Kurulu'ndan O Şirketlerin Satışına Onay

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak kontrol başvurularını sonuçlandırdı. Bu kapsamda 5 şirket için kararlar açıklandı.

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Rekabet Kurulu'ndan O Şirketlerin Satışına Onay

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Park Holding AŞ'nin tek pay sahibi olduğu Ciner Yayın Holding AŞ'nin hisselerinin tamamının Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

BHL Turkey Teknoloji AŞ'nin ortak kontrolünün Alma Ventures S.A. ve Ömer Paksoy tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Louis Dreyfus Company Suisse S.A. tarafından BASF SE'ye ait başta gıda performans, sağlık içerikleri, protein hidrolizatları ile hayvan beslenmesi için konjuge linoleik asit ile ilgili iş birimlerindeki Grunau Illertissen GmbH'nin tüm paylarının, BASF Personal Care & Nutrition GmbH'nin belirli varlıklarının, Cognis IP Management GmbH, BASF SE ve diğer BASF şirketlerine ait belirli fikri mülkiyet hakları ve ticari markalarının, başta envanter, sözleşmeler ile çalışanları olmak üzere muhtelif küresel BASF şirketlerinin belirli varlıklarının, Louis Dreyfus Company Ingredients GmbH (SPV) aracılığıyla devralınması işlemi uygun görüldü.

7M Valf Sanayi ve Mühendislik AŞ'nin tek kontrolünün Aptar İstanbul Ambalaj Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Tracer Lux Holdco S.à.r.l ve Hg Pooled Management Limited'in, Tracer Topco Ltd. aracılığıyla Galaxy UK Topco Limited üzerinde ortak kontrol kurması işlemi uygun bulundu.

Odea Bank AŞ'nin tek kontrolünün ADQ Financial Services LLC aracılığıyla nihai olarak Abu Dhabi Developmental Holding Company P.J.S.C. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Aposto Teknoloji ve Medya AŞ'nin tek kontrolünün, Paribu Holding AŞ tarafından devralınması işlemine onay verildi.

Kaynak: AA

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