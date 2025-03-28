500 TL'den Başlayıp 1400 TL'ye Kadar Çıktı! Baklavacılarda Bayram Telaşı: Bu Rengi Gördüğünüzde İki Kere Düşünün

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi gıda, giyim başta olmak üzere çoğu sektör hareketlenirken bu, bayramın vazgeçilmezi olarak bilinen tatlıcılara da yansıdı. Sektör temsilcileri her ne kadar geçen senelere göre durgunluk olduğunu söylese de tüketiciler yine de bayram baklavasından vazgeçmiyor, talebe yetişmeye çalışan imalathaneler bu bayram için tam kapasite mesai yapıyor.

Ramazanda diğer aylara oranla yükselen yoğunluk, bayramla birlikte daha da artmış durumda. Bayram telaşına giren baklavacılar, mağaza satışlarının yanı sıra online siparişlere yetişmek için çaba gösteriyor.

MOR BAKLAVA UYARISI

Sürece ilişkin bilgi veren Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, ramazanın baklavacılar için bereket ayı olduğunu belirterek, bu ramazanın geçen yıla göre biraz daha durgun geçtiğini söyledi.

Yıldırım, her sene olduğu gibi ramazan ayındaki hareketliliğin stabil şekilde devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sektörümüzde bayram hazırlıkları devam ediyor. Türkiye genelinde bayram süresince günlük 1750 ton tüketim bekliyoruz, bunun yaklaşık üçte biri İstanbul'da olacaktır. İhracatımızda günden güne gelişme var çünkü artık sektör baklavayı yurt dışına ihracat yapmanın çeşitli yollarını buluyor. Şu an da donuk ihracat yapılıyor, şerbetsiz, paket halinde ihracat yapılabiliyor. Bu çeşitlemelerle dışarıya baklava daha fazla satılır hale geldi. Son 3-4 seneden beri Japonya'ya baklava ihracatında önemli artış var, Uzakdoğuluları pek tatlı sevmeyen millet olarak biliriz ama Japonya Türk baklavasını sevmeye başladı."

Tüketicilerin bu bayram yine en fazla klasik fıstıklı ve cevizli baklava tercih ettiğine değinen Yıldırım, soğuk baklava ve midye baklavanın da klasikler arasında yerini aldığını söyledi.

Yıldırım, şeker hastaları için hayata geçirilen mor baklavaya da önemli talep olduğuna işaret ederek, "Sağlık her şeyden mühim, mor baklavanın bilinen yerlerden alınması önemli." dedi.

KİLOSU 1400 LİRAYI BULDU

Yıldırım, bayram yoğunluğu arasında tüketicilere şu uyarılarda bulundu:

"Bayramlarda merdiven altı imalat biraz artar. Piyasada 150-200 TL'ye baklava satıldığını duyuyoruz. 150-200 TL'ye baklava olmaz, tüketicilerimiz bu ucuz baklavalara rağbet etmesin. Tüketici bir kilo ucuz baklava alacağına yarım kilo kaliteli baklava alsın, sağlığını düşünsün. Maliyetler bu seviyedeyken bu fiyatlara baklava yapmak mümkün değil, dolayısıyla içine ne koyulduğu belli değil. Sağlığını düşünen tüketiciler bu baklavalara bakmasınlar bile."

Bazı kötü niyetli satıcıların baklavanın içine ay çekirdeği, bezelye, yer fıstığı gibi ürünleri gıda boyasıyla karıştırdığına dikkati çeken Yıldırım, özellikle bayram gibi yoğun dönemlerde bu durumda artış yaşandığını söyledi.

Yıldırım, "Bu bayram ortalama 500 TL'den 1400 TL'ye kadar baklava var. Yaptığımız hesaplamalara göre, 500 TL altında satılan baklavaya şüpheyle bakmak gerekir." diye konuştu.

Kaynak: AA