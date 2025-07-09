Rekabet Kurulundan Akaryakıt Devine Büyük Ceza

Rekabet Kurulu, akaryakıt sektörünün önde gelen şirketlerinden OPET'e, bayilik ilişkilerinde rekabet ihlali yaptığı gerekçesiyle 131 milyon 308 bin 900,95 TL idari para cezası kesti.

Rekabet Kurulundan Akaryakıt Devine Büyük Ceza
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Rekabet Kurulu, akaryakıt sektörünün devlerinden Opet Petrolcülük AŞ'ye (OPET), bayilik ilişkilerini 5 yılın ötesine taşıyan "kira stratejisi" nedeniyle tam 131 milyon 308 bin 900,95 TL idari para cezası kesti.

KİRA STRATEJİSİ İHLAL SAYILDI

Rekabet Kurumu'ndan yapılan duyuruya göre, OPET hakkında bayileriyle yaptığı dikey anlaşmaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği konusunda bir soruşturma başlatılmıştı.

Rekabet Kurulundan Akaryakıt Devine Büyük Ceza - Resim : 1

Soruşturmanın temelinde, bayilik sözleşmesi devam ederken, bayilik faaliyetinin yürütüldüğü arazi üzerinde OPET lehine tesis edilen kira hakkının süresinin uzatılması yatıyordu. Bu durumun, bayi ile OPET arasındaki dikey ilişkinin süresini 5 yılı aşacak şekilde kurguladığı iddia ediliyordu.

Soruşturma süreci devam ederken, OPET tarafından uzlaşma başvurusunda bulunuldu. Rekabet Kurulu, bu başvuruyu değerlendirerek OPET'in rekabet etmeme yükümlülüğü içeren dikey anlaşmalarla ilgili kanunu ihlal ettiğine karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan Opet'e SoruşturmaRekabet Kurumu'ndan Opet'e SoruşturmaEkonomi

Kaynak: AA

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