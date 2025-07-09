Otomotiv Sektörü Rekor Kırdı

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Otomotiv sektörü, küresel belirsizliklere ve korumacı ticaret politikalarına rağmen ivmesini koruyor. 2024’ün aynı döneminde 17,7 milyar dolar olan dış satım, bu yıl %13 artış göstererek rekor seviyeye yükseldi. Son 6 yılda yaşanan ihracat performansı değerlendirildiğinde, otomotiv endüstrisinin salgın dönemine rağmen istikrarlı bir büyüme kaydettiği görülüyor.

ALMANYA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR

2025’in ilk 6 ayında otomotiv sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke 3,2 milyar dolarla Almanya oldu. Almanya’yı 2,3 milyar dolarla Fransa, 2,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1,7 milyar dolarla İspanya ve 1,6 milyar dolarla İtalya takip etti. Değer bazında en yüksek artış da yine Almanya’da yaşandı. Bu ülkeye yapılan dış satım, önceki yıla göre 765 milyon dolar arttı.

SLOVENYA VE ROMANYA’YA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

İhracat artış oranlarında Slovenya %62,3, Romanya %44,2 ve Belçika %34,7 ile öne çıktı. Slovenya’ya 1,1 milyar dolar, Romanya’ya 739,1 milyon dolar, Belçika’ya ise 838 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. ABD’ye yapılan ihracat ise 586 milyon dolar seviyesine ulaştı.

KOCAELİ İLK SIRADA

İl bazında ihracatta liderliği 6,3 milyar dolarla Kocaeli üstlendi. Bursa 4,3 milyar dolar, İstanbul 4,2 milyar dolar, Sakarya 2,2 milyar dolar ve Ankara 769,2 milyon dolarlık ihracatla sıralamada yer aldı.

5 YILLIK SEYİRDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Sektörün 5 yıllık ocak-haziran dönemi ihracat verileri şöyle:

2020: 10,8 milyar dolar

2021: 14,4 milyar dolar

2022: 15,3 milyar dolar

2023: 17,3 milyar dolar

2024: 17,7 milyar dolar

2025: 19,9 milyar dolar

Otomotiv endüstrisinin bu performansı, Türkiye’nin toplam ihracatına önemli katkı sunmayı sürdürürken, Avrupa pazarındaki güçlü konumunu da pekiştiriyor.

Kaynak: AA