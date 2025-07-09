Ünlü Otomotiv Devinde Büyük Skandal! 1 Milyondan Fazla Aracı Geri Çağırdı

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NHTSA’dan yapılan açıklamaya göre, araçlarda fren şanzıman vites kilidi sistemine ilişkin arızalar tespit edildi. Bu sorunun, park halindeki araçların kendiliğinden hareket etmesine ve kayma riskine yol açabileceği belirtildi.

6 OLAYDA ÖLÜM VE YARALANMA YAŞANDI

Soruşturmanın temeli, kurumun Erken Uyarı Raporlama programına ulaşan 14 şikâyet ve kayıtlara geçen 6 ölüm ve yaralanma vakasına dayanıyor. NHTSA, bu bulgular doğrultusunda söz konusu araçlarda olası güvenlik ihlallerini kapsamlı şekilde inceleyecek.

RAM SERİSİ ARAÇLAR ODAKTA

Soruşturma, Ram markalı kamyonet modellerini kapsıyor. Stellantis yetkilileri ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Sürecin ilerleyen aşamalarında geri çağırma kararının genişletilmesi ihtimali de bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi