Starbucks'a Asyalı Talip Oldu! Teklif Edilen Rakam Hayrete Düşürdü

CNBC'nin haberine göre, Asya merkezli Centurium Capital ve Hillhouse Capital ile birlikte ABD’li yatırım firmaları Carlyle Group ve KKR & Co, Starbucks’ın Çin’deki iştirakinden pay almak için rekabet halinde. Edinilen bilgilere göre, potansiyel anlaşma kapsamında Starbucks’ın Çin operasyonlarına toplamda 10 milyar dolara kadar değer biçildiği ifade ediliyor.