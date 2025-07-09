Starbucks'a Asyalı Talip Oldu! Teklif Edilen Rakam Hayrete Düşürdü
Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan Starbucks'ın Çin ayağı için milyar dolarlık tekliflerin gündemde olduğu bildirildi. Uluslararası yatırım devlerinin radarına giren bu operasyon, şu sıralar büyük bir satın alma sürecine sahne oluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
CNBC'nin haberine göre, Asya merkezli Centurium Capital ve Hillhouse Capital ile birlikte ABD’li yatırım firmaları Carlyle Group ve KKR & Co, Starbucks’ın Çin’deki iştirakinden pay almak için rekabet halinde. Edinilen bilgilere göre, potansiyel anlaşma kapsamında Starbucks’ın Çin operasyonlarına toplamda 10 milyar dolara kadar değer biçildiği ifade ediliyor.
Satış görüşmelerinin, şirketin Çin’deki işlerinden tamamen çıkmayı içermediği, aksine Starbucks’ın yaklaşık %30’luk bir hisseyi elinde tutmayı planladığı belirtiliyor. Kalan hisselerin ise yatırımcı grubu arasında, hiçbirinin %30’u geçmeyeceği şekilde paylaştırılması öngörülüyor.
RESMİ AÇIKLAMALAR SESSİZ KALDI
Starbucks ve adı geçen yatırım firmaları Reuters’in konuya ilişkin görüş taleplerine henüz yanıt vermedi. Ancak kulislerde, bu yatırım hamlesinin Starbucks’ın Çin’deki büyümesini sürdürülebilir kılmak ve sermaye yapısını güçlendirmek için stratejik bir adım olarak değerlendirildiği konuşuluyor.
MAYIS AYINDA SÜREÇ BAŞLAMIŞTI
Hatırlanacağı üzere Starbucks, Mayıs 2025’te Çin operasyonlarına yönelik resmi satış sürecini başlattığını duyurmuştu. Ancak şirket o dönemde, tamamen bir satış planı olmadığını, yalnızca stratejik ortaklık ve kısmi hisse satışlarını değerlendirdiğini açıklamıştı.
CNBC’nin haberinde, Çin pazarındaki yaklaşık 30 yerli ve yabancı özel yatırım fonunun bağlayıcı olmayan tekliflerle sürece katıldığı belirtiliyor. Starbucks’ın, teklif veren firmalardan gelen iş modeli önerilerini, hisse yapısı tekliflerini ve potansiyel katma değer yaratacak stratejileri dikkatle değerlendirdiği aktarılıyor.
Süreçte bir sonraki aşamaya geçilmesi bekleniyor. İddialara göre, teklif sahiplerinden oluşturulacak kısa liste iki ay içinde belirlenecek. Ancak nihai anlaşmanın bu yılın sonuna kadar tamamlanmasının beklenmediği ifade ediliyor.