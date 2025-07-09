15 Temmuz'da Ücretsiz Olacak Toplu Taşıma Listesi Belli Oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek hatlar şöyle:

Marmaray

Başkentray

İZBAN

Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı

Ankara, İstanbul ve İzmir’deki bu hatlar, 15 Temmuz günü boyunca vatandaşların kullanımına ücretsiz açık olacak. Uygulamanın amacı, günün anlam ve önemine uygun olarak anma programlarına katılımı kolaylaştırmak ve ulaşımda vatandaşlara destek sağlamak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan bu raylı sistem hatları, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz’da ücretsiz hizmet verecek. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte ilgili kurumlar gerekli hazırlıkları tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi