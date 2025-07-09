15 Temmuz'da Ücretsiz Olacak Toplu Taşıma Listesi Belli Oldu
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bazı toplu taşıma hatlarında vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacak. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, belirli raylı sistem hatlarında 15 Temmuz 2025 Pazartesi günü boyunca ulaşım ücretsiz olacak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek hatlar şöyle:
Marmaray
Başkentray
İZBAN
Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı
Ankara, İstanbul ve İzmir’deki bu hatlar, 15 Temmuz günü boyunca vatandaşların kullanımına ücretsiz açık olacak. Uygulamanın amacı, günün anlam ve önemine uygun olarak anma programlarına katılımı kolaylaştırmak ve ulaşımda vatandaşlara destek sağlamak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan bu raylı sistem hatları, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz’da ücretsiz hizmet verecek. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte ilgili kurumlar gerekli hazırlıkları tamamladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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