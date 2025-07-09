Mevduat sahiplerine Vergi Şoku: İşte 1 Milyon TL'nin Getirisinde Son Durum

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararına göre, 6 aya kadar vadeli TL mevduatlarda uygulanan stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise daha önce yüzde 12 olarak uygulanan kesinti oranı yüzde 15’e yükseltildi.

Bu artışla birlikte yatırımcıların elde ettiği brüt faiz oranlarında bir değişiklik olmasa da, vergi sonrası ellerine geçen net gelir önemli ölçüde azaldı.

1 milyon TL’ye 32 günde 4 bin TL’ye kadar daha az kazanç

Yeni oranlarla birlikte 1 milyon TL’lik mevduat için 32 günlük vade sonunda yatırımcıların net kazancı 2 bin ila 4 bin TL arasında düşüş gösteriyor. Faiz oranlarının cazip görünmesine rağmen, artan vergi yükü getiriyi gölgeliyor.

UZMANLARDAN NET KAZANÇ UYARISI

Ekonomi çevreleri, yatırımcıların yalnızca faiz oranlarına değil, net getiriye de dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Yüzde bazında küçük görünen vergi artışlarının, büyük meblağlarda ciddi kayıplara yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Özellikle mevduata yönelen yatırımcıların bankaların sunduğu net kazanç tablolarını dikkatle karşılaştırması tavsiye ediliyor.

Yatırımcılar için artık yüksek faizli bir mevduat kadar düşük stopaj oranı da kritik hale geldi. Aynı brüt faiz oranına sahip iki farklı bankanın sunduğu net gelir, vergi kesintilerine bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

Peki 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi hangi bankada ne kadar oldu? İşte güncel faiz oranlarıyla banka banka tablo…

Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 1 milyon TL için 32 günlük net kazanç listesi

Yeni stopaj düzenlemelerinin ardından bankaların sunduğu güncel mevduat faiz oranları da yatırımcıların gündeminde yerini aldı. 1 milyon TL’lik mevduat yatırımı için 32 günlük vade sonunda elde edilecek net kazanç, faiz oranlarına göre bankadan bankaya değişiyor.

İşte güncel faiz/kar oranlarına göre banka banka net kazanç tablosu:

Türkiye Finans Katılım: %53 faiz/kar oranı ile 39.496 TL net kazanç sağlıyor. Bu oranla listenin zirvesinde yer alıyor.

Alternatif Bank: %52 faiz oranıyla 38.751 TL kazandırıyor.

HSBC / ING / TEB: %50 faiz oranıyla 37.260 TL net gelir sunuyor.

QNB Finansbank: %49,5 faiz oranıyla 36.888 TL kazanç sağlıyor.

Denizbank: %48,25 oranla 35.956 TL net getiri sağlıyor.

Akbank: %48 faiz oranıyla 35.770 TL kazanç elde ettiriyor.

Garanti BBVA: %47,5 faizle 35.397 TL kazandırıyor.

Hayat Finans: %46,73 oranla 34.823 TL kazanç sunuyor.

Halkbank: %42 faiz oranı ile 31.299 TL net getiri sağlıyor.

İş Bankası: %39,5 faizle 29.436 TL kazandırıyor.

Ziraat Bankası: %35 faizle 26.082 TL getiri sunuyor.

Vakıf Katılım: %34,29 kar oranıyla listenin sonunda yer alıyor ve 25.553 TL net kazanç sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi