Citroen Temmuz Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyasını Duyurdu

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Citroen’in yüzde 100 elektrikli yeni E-C3 modeli temmuz ayına özel nakit indirimle satışa sunuluyor. Geniş iç hacim ve konfor sunan yeni C3 Aircross modelinde ise 150.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi desteği sağlanıyor.

C4 VE C4 X MODELLERİNDE 0 FAİZ AVANTAJI

Markanın benzinli C4 modeli, temmuz ayına özel olarak 150.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânıyla sunuluyor. Aynı şekilde C4 X’in Max donanımlı versiyonu için de benzer kredi seçeneği geçerli.

Citroen’in kompakt şehir içi elektrikli aracı Ami, temmuz ayında 150.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla kullanıcılarla buluşuyor.

TİCARİ ARAÇLARDA DA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ SEÇENEKLERİ

Hafif ticari araç segmentinde yer alan Berlingo Kombi, 1.5 BlueHDI motoruyla dikkat çekerken; 280.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ya da 700.000 TL için yüzde 2,99 faiz oranlı kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. Aynı kredi koşulları, Berlingo Van modeli için de geçerli.

Kalabalık yolculuklara hitap eden Jumpy Spacetourer modeli de 280.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faizli veya 700.000 TL’ye yüzde 2,99 faizli krediyle temin edilebiliyor.

Geniş taşıma kapasitesine sahip Jumper modeli ile Jumpy Van için de aynı kredi alternatifleri tüketicilere sunulmuş durumda.

Citroen’in temmuz ayı boyunca geçerli olacak kampanyası, avantajlı finansman koşullarıyla araç sahibi olmak isteyenleri showroomlara davet ediyor.

Kaynak: AA