Citroen Temmuz Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyasını Duyurdu

Citroen, temmuz ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında hem binek hem de ticari araç modellerinde avantajlı kredi seçenekleri ve cazip fiyat teklifleri sunuyor. Marka, elektrikli otomobilden SUV modellere, ticari araçlardan şehir içi mobilite çözümlerine kadar geniş ürün gamında sıfır faizli kredi fırsatlarıyla dikkat çekiyor.

Citroen Temmuz Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyasını Duyurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Citroen’in yüzde 100 elektrikli yeni E-C3 modeli temmuz ayına özel nakit indirimle satışa sunuluyor. Geniş iç hacim ve konfor sunan yeni C3 Aircross modelinde ise 150.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi desteği sağlanıyor.

C4 VE C4 X MODELLERİNDE 0 FAİZ AVANTAJI

Markanın benzinli C4 modeli, temmuz ayına özel olarak 150.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânıyla sunuluyor. Aynı şekilde C4 X’in Max donanımlı versiyonu için de benzer kredi seçeneği geçerli.

Citroen’in kompakt şehir içi elektrikli aracı Ami, temmuz ayında 150.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla kullanıcılarla buluşuyor.

TİCARİ ARAÇLARDA DA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ SEÇENEKLERİ

Hafif ticari araç segmentinde yer alan Berlingo Kombi, 1.5 BlueHDI motoruyla dikkat çekerken; 280.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ya da 700.000 TL için yüzde 2,99 faiz oranlı kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. Aynı kredi koşulları, Berlingo Van modeli için de geçerli.

Kalabalık yolculuklara hitap eden Jumpy Spacetourer modeli de 280.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faizli veya 700.000 TL’ye yüzde 2,99 faizli krediyle temin edilebiliyor.

Geniş taşıma kapasitesine sahip Jumper modeli ile Jumpy Van için de aynı kredi alternatifleri tüketicilere sunulmuş durumda.

Citroen’in temmuz ayı boyunca geçerli olacak kampanyası, avantajlı finansman koşullarıyla araç sahibi olmak isteyenleri showroomlara davet ediyor.

Ulaşımda Bir Devir Bitti: Pazartesiden İtibaren Artık Böyle ÖdenecekUlaşımda Bir Devir Bitti: Pazartesiden İtibaren Artık Böyle ÖdenecekEkonomi

Son 13 Yılın Şoke Eden Reyting Liderleri! Ekranda Fırtınalar Estiren Dizi Listede YokSon 13 Yılın Şoke Eden Reyting Liderleri! Ekranda Fırtınalar Estiren Dizi Listede YokMagazin

Kaynak: AA

Dünyanın En Kalabalık Ülkeleri Belli OIdu: Listede Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Kalabalık Ülkeleri Belli OIdu: Listede Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Sigaraya 7 Ayda 3. Zam! Temmuz Ateşi Cepleri Yakacak Sigaraya 7 Ayda 3. Zam! Temmuz Ateşi Cepleri Yakacak
Antep Fıstığının Kabuğunun Şaşırtıcı Faydası Ortaya Çıktı: Duyunca Artık Çöpe Atmayacaksınız Antep Fıstığının Kabuğunun Şaşırtıcı Faydası Ortaya Çıktı: Duyunca Artık Çöpe Atmayacaksınız
Örgü Örmede Babaannesine Taş Çıkartan Erkekler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Örgü Örmede Babaannesine Taş Çıkartan Erkekler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Arda Güler'e Büyük Şok! Real Madrid Gökyüzünde Kabusu Yaşadı Arda Güler'e Büyük Şok! Real Madrid Gökyüzünde Kabusu Yaşadı
Tüm Gözler İmralı'daydı... Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'dan Videolu Açıklama Terör Örgütü Lideri Öcalan'dan Yeni Açıklama... Bu Kez Videolu
Bankada Parası Olanlara Kötü Haber! Mevduat Hesaplarındaki Stopaj Oranları Değişti... Bankada Parası Olanlara Kötü Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim İçin Tarih Verdi! ‘Sizin Kendi Hayaliniz Olabilir Ama…’ Diyerek Açıkladı ‘Sizin Kendi Hayaliniz Olabilir Ama…’ Diyerek Açıkladı
İstanbul'un En Lüks 3 Otel ve 3 Mekanına Büyük Şok! Yıkım Kararı Çıktı İstanbul'un En Lüks 3 Otel ve 3 Mekanına Büyük Şok!