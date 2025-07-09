Yemeksepeti ve Yemeksepeti Pay'de Üst Düzey Atamalar

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Yemeksepeti tarafından yapılan açıklamada, her iki atamanın da şirketin ana operasyonlarında finansal analiz kabiliyetini artırmak ve fintek faaliyetlerinde finansal süreçleri daha da güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Şirketin iç terfi sistemiyle yapılan bu atamalar, çalışan gelişimine verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

CENGİZ YILDIZ, YEMEKSEPETİ PAY’İN MALİ YÖNETİMİNİ ÜSTLENECEK

2021 yılında Yemeksepeti bünyesine katılan Cengiz Yıldız, daha önce şirketin Muhasebe, Vergi ve Bütçe & Raporlama Kıdemli Müdürü olarak görev yaptı. Yeni görevinde, vergi, muhasebe, hazine yönetimi, finansal operasyonlar, bütçe planlama ve raporlama gibi kritik alanlardan sorumlu olacak. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gibi kamu kurumlarıyla yürütülen uyum süreçlerini yönetecek.

Kariyerine 2009 yılında başlayan Yıldız, Yemeksepeti’ne katılmadan önce KPMG Türkiye ve Mazars gibi uluslararası denetim ve danışmanlık şirketlerinde çalıştı. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Yıldız, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (CPA) unvanına da sahip.

AYGÜN KILINÇ SUCUOĞLU, FİNANSAL STRATEJİYİ YÖNETECEK

2016 yılında Yemeksepeti’nde Bütçe ve Raporlama Uzmanı olarak göreve başlayan Aygün Kılınç Sucuoğlu, şirket içinde sırasıyla Finans Yöneticisi, Finans Müdürü ve Kıdemli Finans Müdürü olarak görev aldı. Yeni görevinde ise finansal kontrol, tahminleme, bütçeleme ve performans analiz süreçlerini yönetecek. Sucuoğlu, iş birimlerine finansal perspektifle stratejik planlama desteği sağlayacak.

Sucuoğlu, ayrıca şirket satın alma ve bölünme süreçlerinde deneyim kazandı. IFRS ve Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) mevzuatına uygun finansal raporlama, bağımsız denetim ve finansal analiz alanlarında liderlik yapacak.

Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Sucuoğlu, Almanya’daki Technische Hochschule Nürnberg’de Uluslararası Finans ve Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda CPA unvanına sahip olan Sucuoğlu, kariyerinin önceki dönemlerinde Adidas ve Viessmann gibi şirketlerin Almanya ofislerinde de görev aldı.

Kaynak: AA