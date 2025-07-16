Eşini 27 Yerinden Bıçaklamıştı: Cani Erkekten 'Pes' Dedirten Savunma

Hatay'da eşini 27 yerinden bıçaklayan cani koca Enver Dönmez mahkeme karşısına çıktı. Enver Dönmez'in savunması "pes" dedirtti. Dönmez, tahrik edildiği için eşine saldırdığını iddia etti.

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Eşini 27 Yerinden Bıçaklamıştı: Cani Erkekten 'Pes' Dedirten Savunma
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde geçen yıl mayıs ayında eşi Sinem Dönmez'i tam 27 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Enver Dönmez'in yargılaması devam ediyor. Kan donduran olayın dördüncü duruşması Kırıkhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Olay anında jandarma ekiplerinin müdahalesiyle durdurulan ve tutuklanan Enver Dönmez hakkında "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan en ağır cezanın verilmesi bekleniyor.

Vücuduna aldığı 27 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Sinem Dönmez, hemen hastaneye kaldırıldı. Genç kadın, geçirdiği 3 büyük ameliyatın ardından mucizevi bir şekilde hayata tutunmayı başardı.

Eşini 27 Yerinden Bıçaklamıştı: Cani Erkekten 'Pes' Dedirten Savunma - Resim : 1

KOL VE PARMAKLARINDA HİS KAYBI VAR

Sağ kolunda ve parmaklarında sinir hasarı ve his kaybı olduğunu belirten Sinem Dönmez, bu durumun raporlarla kanıtlanacağını söyledi.

Sinem Dönmez, "Sanık trafikte ceza almadığını söylüyor ama bu söyledikleri yaptığı fiili değiştirmiyor. Beni 27 yerimden, çocuğunun gözü önünde, gözünü kırpmadan yaraladı. Çocuğumun çığlıkları bile onu durdurmadı. O çocuk bu travmayla ömür boyu yaşamak zorunda ve pedagog desteği alıyor" dedi.

TAHRİK İDDİASI

Tutuklu sanık Enver Dönmez, savunmasında, pişman olduğunu ve eşini öldürme niyeti bulunmadığını savundu. Sanık Enver Dönmez, eşinin kendisine "Adam mısın sen? Erkek misin?" gibi sözler söylediğini ve yüzüne tükürdüğünü iddia ederek, bu şekilde tahrik edildiğini ve olayın bu nedenle gerçekleştiğini iddia etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanık Enver Dönmez'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sinem Dönmez'in duyusal veya fiziksel kaybının netleşmesi için İskenderun Adli Tıp Kurumu'nda yeniden değerlendirme yapılmasına hükmedildi. Dava 3 Kasım'da devam edecek.

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Kaynak: ANKA

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