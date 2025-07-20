Ağaçların Nefesini Kesen Yasaya Karşı Mücadele Sürüyor! Zeytinliklere Kıyıma Karşı Bir Nöbet Daha

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Kamuoyunda ‘zeytinlik’ yasası olarak adlandırılan, Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Zeytinlik alanların madene açılmasına kapıları sonuna kadar açan kanun teklifinin kabulü sonrasında vatandaşlar, günler öncesinde başlattıkları nöbetlere yeniden başlamak için harekete geçti.

3 Temmuz'dan bu yana TBMM yakınındaki Cemal Süreyya Parkı'nda uyuyarak, zeytinlikleri maden işletmeciliğine açan yasayı protesto eden köylülerden kamuoyuna yeni çağrı geldi.

'YOLA ÇIKACAĞIZ'

Yapılan basın duyurusunda şu ifadelere yer verildi: Maden yasasının zor ve dayatmayla geçirilmesine karşı sözümüzü yarın kuracak, günlerdir nöbet tuttuğumuz Cemal Süreya Parkı’nda saat 13:00’te basın açıklaması yapacağız. Ankara’da dayanışma içinde olduğumuz tüm dostlarımızla birlikte, onların desteğini de yanımıza alarak, bu mücadele ateşini köyümüzde ve tüm Anadolu’da daha da büyütmek üzere yola çıkacağız. Ankara’ya veda ederken yanımızda olmanız, mücadelemizin yeni etabına dair sözlerimizi kamuoyuna ulaştırmanız bizim için bundan sonraki adımda kritik önemde. 20 Temmuz Pazar günü (yarın) saat 13:00’te görüşmek dileğiyle.

NELER OLMUŞTU?

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren torba kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştu.

TBMM Dikmen kapısı önünde bir araya gelen köylüler açlık grevi başlatmış, yasanın geçmesini engellemek için toplanmıştı.

Yasa teklifinin meclis komisyonundan geçip genel kurula gelmesine karşı köylüler “Siz kabul oyları kullanmış olsanız da biz kabul etmiyoruz. Bu yasa geçemez. Üç gündür açlık grevinde olan biz köylüler tekrar meclis önünde olacağız. Topraklarımızdan, zeytinlerimizden vazgeçmeyeceğiz” demişti.

Kanun teklifine karşı Ankara’da nöbete başlayan Esra Işık, "Bu yasa geri çekilene kadar açlık görevindeyiz. Bizi göz göre göre öldürecekseniz kendiniz bilirsiniz. 'Biz bu topraklar için ölürüz de dönmeyiz' demiştik” diye konuşmuştu.

Köylü Ayişe Günay ise yaptığı konuşmada, "Biz bir yola girdik. Bu yasayı Meclisten asla geçirmeyeceğiz. Atatürk'ün Meclisi'nden, milletin efendisi olan köylünün Meclisinden bu yasayı asla ve asla geçirtmiyoruz, izin vermiyoruz. Bir adım geriye adım atmıyoruz. Bu saatten sonra, bu andan itibaren bu böyle biline. Yasayı geri çekin. Yasayı geri çekmezseniz bu saatten sonra biz yemiyoruz, içmiyoruz. Atatürk'ün Meclisinde, halkın Meclisinde siz bizim adımıza karar veremezsiniz. Siz bizim adımıza toprağımıza el koyamazsınız. Öyle bir hakkınız yok. Yaşam hakkımızı elimizden alamazsınız” diyerek seslenmişti.

Yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasalaştı. Geçtiğimiz hafta TBMM'de birkaç gün boyunca oylanan kanun teklifinin tamamı, 199 oya karşı 255 oyla kabul edildi. 21 maddeden oluşan kanun teklifi kamuoyunda tepki topladı.