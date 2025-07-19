Ayşe Tokyaz'ı Katletmişti! Cemil Koç, Eski Kız Arkadaşını Öldürdüğü Gerekçesiyle de Tutuklandı

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İstanbul'da katledilen ve cansız bedeni yol kenarında bir valizin içinde bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürüldü. Cemil Koç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Koç'un tutuklanmasının ardından eski kız arkadaşının ölümüne ilişkin şüphe yeniden gündem oldu.

DAVA AÇILDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde geçen yıl 8. kattan 'düşüp' hayatını kaybeden Ejegul Ovezova'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Genç kadının birlikte yaşadığı eski polis memuru Cemil Koç hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Koç'un Ovezova'nın ölümüne doğrudan sebep olduğu öne sürüldü.

BİR KEZ DAHA TUTUKLANDI

Diyarbakır'daki dava kapsamında SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile duruşmaya katılan Koç, Ejegul Ovezova'nın ölümüne ilişkin suçlamaları reddetti. Ancak mahkeme, mevcut deliller doğrultusunda Koç'un, “kasten öldürme” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Sanığın yargılanmasına 27 Kasım'da başlanacak.

Kaynak: İHA