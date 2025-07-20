Ayşe Tokyaz Cinayetinde Şok İfadeler! ‘Ebediyete Gidecek Valiz' Diye Taşımışlar!

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İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan bir valiz içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın (22) hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılar savcılıkta ifade verdikten sonra, 22 yaşındaki genç kadının ölümünden sorumlu tutulduğu öne sürülen Cemil Koç, “tasarlayarak öldürmek” suçlamasıyla, diğer 6 şüpheli ise “tasarlayarak öldürmeye yardım etmek” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİR ŞÜPHELİ ÖLÜMDE DAHA ADI GEÇİYOR

Ayşe Tokyaz’ın ölümüyle ilgili yürütülen adli süreç devam ederken, zanlı Cemil Koç’un ismi, iki yıl önce yaşanan başka bir şüpheli ölümle de anılmaya başladı. İddialara göre Koç, Türkmenistan uyruklu olduğu belirtilen eski sevgilisi Ece Gül Övezova’nın Diyarbakır’da altıncı kattan düşerek yaşamını yitirdiği olayda ifadesi alınan kişilerden biriydi.

Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç

'300 BİN LİRA İSTEDİM'

Olayın ardından tutuklanan isimlerden biri olan ve taksi şoförü olarak tanımlanan Barış Can A.’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Necmettin beni aradı, 'Bir bavul var, ebediyete gidecek' dedi. Bana ceset olduğunu söylemedi, ben şaka yapıyor sandım. Ondan 300 bin lira istedim. Necmettin para teklifini kabul edince arkadaşlarım Erhan G. ve Yusuf S.'yi araca alıp, onunla buluşmaya gittik. Parayı arkadaşlarıma söylemedim. 50'şer bin lira verecektim. Onları kazım ve gömme işi olabileceğinden yardım etsinler diye olaya dahil ettim" diye konuştu.

'VALİZİ AĞAÇLIK ALANA ATTIK'

Güzeltepe taraflarında arkadaşlarıyla buluştuğunu anlatan şüpheli Barış Can A, "Necmettin ile buluştuk, o bizi kırmızı BMW'nin yanına götürdü. Necmettin, uzaktan kumanda ile bagajı açtı. Erhan G. ise aracı tam yanına park etti. Ben indim arabadan, bagajda kırmızı sıvı bir şey gördüm ama kan olduğunu anlayamadım. Bavulu araca yükleyip giderken Hasdal taraflarında esen rüzgar ile araç içine çürümüş yumurta kokusu yayıldı. Arkadaşlarla biz panik olduk. Olay üzerimizde kalmasın diye Yusuf S. ile cesedi Kemerburgaz yolunda ağaçlık bir alana attık. Necmettin beni arayıp, ‘iş iptal’ dedi ama valizi geri alamadık. Valizin fotoğrafını ve konumunu birine atıp atmadığımı hatırlamıyorum. Bir süre sonra da seyir halinde ilerlerken polisler tarafından yakalandık" ifadelerini kullandı.

Ayşe Tokyaz

'HABERİM YOKTU'

Valizin taşındığı süreçte yer alan diğer şüpheli Erhan G. de, savcılığa verdiği beyanında Barış Can A.’nın davranışlarını ve yaşananları aktardı. Şüpheli ifadesinde, şunları anlattı: "Barış'ın kafası güzeldi, aracı ben kullanıyordum. Neco isimli şahsın tarif ettiği kırmızı BMW aracın yanına gittik. Barış, bagajdan siyah bir valiz çıkarıp bizim olduğumuz araca koydu. Hasdal yoluna doğru ilerledik. Valiz alınırken Yusuf S. arabada yoktu, onu yoldan aldık. Kemerburgaz'a doğru giderken bir koku oluştu. Yusuf’a, bu kokunun ne olduğunu sordum. Soruma Barış, ‘içinde pis kokmuş kıyafetler var' diye yanıt verdi. Hiçbir şekilde cesetten bahsetmedi. Göktürk'e kadar gittik sonra Yusuf ile ben araçtan indik. Barış'a telefon geldi, panik halde konuştu, sonra arabayı aldı gitti. Bir süre sonra yürüyerek yanımıza geldi. Yusuf'un kardeşine ait bir araçla yola devam ederken polisler durdurdu. Benim paradan haberim yoktur. Barış bize hiç paradan bahsetmemişti."

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'

Olayda aracı kullanan ve valizin taşındığı sırada içeride bulunan Yusuf S. ise, yaşananları "Barış'ı biri aradı ve yanına çağırdı. Ben araçtan indim, onlar gidip 20 dakika sonra geldi. Araçtaki bavuldan o zaman haberim oldu. Yolda giderken kötü koku geldi. Ne olduğunu sorunca, ‘İçinde pis eşyalar var ondan’ dedi. Ardından Göktürk'e gittik. Barış bagajı açtı, benden yardım istedi. Ben de ona yardım ettim. Ben sadece indirme konusunda yardımcı oldum, sonrasında Barış valizi alarak açık alana bıraktı. Yarım saat sonra Barış'a bir telefon geldi. Anladığım kadarıyla valizi geri istiyordu. Valizin olduğu yere tekrar gittik. Barış fotoğrafını çekti, sonra konumunu attı" sözleriyle anlattı.

Şüpheli Yusuf S., " Bu olayda bana kimse para teklif etmedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Kaynak: DHA