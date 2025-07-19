Bir Aileden İki Şampiyon Çıktı: Özyurtseven Kardeşler, YKS ve LGS'de Birinci Oldu

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2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Türkiye birincisi, Gaziantep'in Nizip ilçesinden çıktı. Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven, hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarında en yüksek puanı alarak çifte birincilik elde etti. Genç şampiyon, sınav sabahı yaşadığı heyecanı “Sabah heyecanla uyandım. AYT ve TYT'de birinci olduğumu gördüm. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum” sözleriyle anlattı.

Özyurtseven, başarısının ardındaki süreci şu sözlerle paylaştı: “Koç Üniversitesi veya Bilkent Üniversitesi'ni düşünüyorum. Ben her zaman dikkatli çalıştım. Bu yıl da aynı şekilde çalışmaya devam ettim. Zaman zaman iniş çıkışlar yaşadım. Fakat şu an çok mutluyum. Aileme ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim.”

'HER ZAMAN ÇOK İSTEKLİLERDİ'

Ahmet Eren’in başarısında ailesinin desteği de büyük rol oynadı. Baba Mehmet Kamil Özyurtseven, "Başarının öyküsü düzenli ve zamanında çalışmak. Okul, öğretmenleri ve öğrencinin kendisinin düzenli ve azimli çalışmasıyla başarı elde edildi" ifadelerini kullandı. Anne Öznur Özyurtseven ise aynı zamanda bir sınıf öğretmeni olarak sürece yakından tanıklık etti. “Çocuklarımıza her zaman destek olmaya çalıştık. Onlar da çok hevesli ve istekli çocuklar. Öğretmenlerimizin çok büyük emeği var” diyerek öğretmenlerine de teşekkür etti.

KARDEŞİ DE LGS BİRİNCİSİ

Ailedeki başarı yalnızca Ahmet Eren’le sınırlı değil. Kardeşi Kerim Özyurtseven’in de geçtiğimiz ay açıklanan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) Türkiye birincileri arasında yer aldığı ortaya çıktı. Özyurtseven kardeşler, başarılarını birbirlerine sarılarak kutladı. Aileleri ise bu gurur tablosuyla hem Gaziantep’e hem de Türkiye’ye örnek oldu.

Kaynak: İHA