Türkiye'den Fransa'ya Gönderilen Pizza Kutularında Ölümcül Alarm

Türkiye’den Fransa’ya gönderilen pizza kutularında kurşun çıktı. Fransa dağıtımı yapmayacağın belirterek sevkiyatı durdurdu.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Türkiye'den Fransa'ya Gönderilen Pizza Kutularında Ölümcül Alarm
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı skandallar listeler her gün mide bulandırmaya devam ederken, Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nden de (RASFF) bir duyuru geldi.

Türkiye'den Fransa'ya Gönderilen Pizza Kutularında Ölümcül Alarm - Resim : 1

DAĞITIM YAPILMAYACAK

Bildirim 2025.5827 nolu listede, Türkiye'den Fransa’ya gönderilmek üzere yola çıkarılan pizza kutusunda kurşun bulunduğu açıklandı. Bildirimde bulunan ülkeden dağıtım yapılmayacağı belirtildi.

KURŞUNUN ZARARLARI NELER?

Yüksek kurşun seviyeleri, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde böbreklere ve sinir sistemine zarar verebilir. Çok yüksek kurşun seviyeleri nöbetlere, bilinç kaybına ve ölüme neden olabilir.

Balıklar ve deniz kabukluları ağır metalleri içlerinde bulunduran hayvansal gıda çeşitlerinin başında gelir. Kara hayvanlarında ise özellikle kadmiyum, bakır ve kurşun yoğun ve önemli miktarlarda bulunabilir.

Kanda çok yüksek kurşun seviyeleri kişilik değişikliklerine, baş ağrılarına, his kaybına, halsizliğe, ağızda metalik bir tada, yürümede koordinasyon bozukluğuna, sindirim sorunlarına ve kansızlığa neden olabilir. Tanı, semptomlara ve kan testine dayanarak konur.

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