Türkiye Yolladı, Lüksemburg Reddetti: 'Çok Tehlikeli'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen yıldan beri art arda açıkladığı ifşaat listeleri Güvenilir Gıda Sistemi üzerinden yayımlanırken, Avrupa'dan da Türkiye'deki gıda güvenliği endişesini katlayacak haberler geliyor. Türkiye'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edilen pek çok gıda ürünü, insan sağlığına risk oluşturacak maddeler keşfedildiği için reddediliyor.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden bildirdiği ve uyarı verdiği gıda ürünlerinden sonuncusu ise cinsel enerjiyi artırdığı söylenen bir tür bal bazlı macun oldu. Sistemdeki 31 Temmuz 2025 tarihli bildirime göre, Türkiye'den Lüksemburg'a ihraç edilen Vigor King Honey adlı ürün için uyarı verildi.

NE OLDUĞU BELİRTİLMEMİŞ

Komisyon, ürün için risk durumunu "ciddi" olarak tanımlayarak üründe beyan edilmemiş aktif farmasötik bileşen sildenafil tespit edildiğini aktardı. Ardından da ürünün Lüksemburg tarafından reddedildiğini bildirdi.

Ürünün oluşturabileceği tehlikeler arasında, düşük tansiyon, baş dönmesi veya görme sorunları gibi yan etkiler sayıldı. Ayrıca araç veya makine kullanmaya engel olabilecek motor bozukluklar yaratabileceği belirtildi. Üründe bulunan sildenafilin beyan edilmediği ve bu nedenle ürünün amaçlanan doğrultuda kullanılmak istenmeden yanlışlıkla tüketilebileceği de bildirildi.